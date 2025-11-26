Consternación por muerte de bella y querida emprendedora hondureña

La muerte de Hazeel Yerania Reinoso Muñoz, de 28 años, originaria de El Paraíso, fue confirmada el martes 25 de noviembre de 2025. Su partida ha dejado un profundo dolor y luto entre sus familiares, amigos y toda la comunidad que la conoció. ¿De qué falleció?
Hazeel Yerania era una joven emprendedora, reconocida y querida por quienes la rodeaban, destacando por su alegría y dedicación.
La hondureña luchaba cada día con su emprendimiento de fresas con crema llamado La Fresa HN, y sus conocidos la describían como "una mujer luchadora que dejó huella en nuestra comunidad".
Hasta ahora, se desconoce la causa exacta de su muerte, ya que sus familiares no han brindado información oficial; sin embargo, allegados aseguran que falleció como consecuencia de las secuelas de un accidente sufrido en 2023.
Tras la noticia, amigos y familiares expresaron su dolor en redes sociales. Víctor López escribió: "Dios siempre se lleva lo mejor, que descanse en paz, princesa".
Por su parte, Lizheira Hernández manifestó: "Un abrazo al cielo, amiga; en mi corazón siempre vivirá. Su valentía y sus ganas de vivir perduran en el corazón de todos nosotros".
Hazeel también es recordada por su alegría y vitalidad. Una de las publicaciones decía: "Una mujer llena de vida, alegre, Dios la tenga en su gloria".
Entre los mensajes de despedida, se podía leer comentarios como: "Las fresas no serán igual", expresando el cariño hacia su proyecto y su personalidad.
Hazeel compartió detalles de su accidente en el podcast "Mujeres triunfando": "Hola, soy Yerania y volví a nacer", comenzó diciendo, antes de relatar la lamentable experiencia que vivió cuando un carro la embistió mientras estaba sentada.
Según narró, el percance ocurrió el 21 de agosto de 2023, cuando tenía 25 años, marcando para ella "la etapa más difícil" de su vida.
"Me voy al carwash y estoy esperando que me entreguen el carro. Yo estaba sentada y tuve el accidente más ilógico", relató, explicando que el vehículo la embistió mientras hacía una videollamada.
Finalmente, se informó que los restos de Hazeel serán velados en la Iglesia Amor Viviente, en El Paraíso. Allí se realizará un culto fúnebre "en honor a su vida, expresando nuestro amor, gratitud y esperanza en Cristo Jesús", según el comunicado emitido por la iglesia.