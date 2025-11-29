Así es el ambiente en SPS previo a las elecciones generales

A menos de un día de las elecciones generales del 30 de noviembre, en San Pedro Sula se vive un ambiente de fiesta cívica. Las afueras de los centros de votación lucen abarrotadas de ciudadanos y decoradas de distintivos de los principales partidos políticos.
El país se prepara para unos comicios considerados cruciales para definir el rumbo político, económico y social de los próximos años, y a pocas horas de iniciar, este es el ambiente que se vive en San Pedro Sula
Los miembros de los diferentes partidos políticos se han apostado en las afueras de diversos centros de votación de la ciudad para brindar información a los ciudadados que ejercerán el sufragio.
Una ciudadana sostiene una pancarta del Partido Liberal.
También se destaca el despliegue policial de más de 4 mil agentes que resguardarán los sectores donde se llevarán a cabo las votaciones este domingo 30 de noviembre.
La casa del Partido Nacional también luce llena de simpatizantes de esta institución política.
La escuela Presentación Centeno, ubicada en el barrio Cabañas de San Pedro Sula, es uno de esos centros de votación. Desde varias horas antes de la jornada, miembros de distintos partidos se instalaron en los alrededores para orientar a sus simpatizantes.
El barrio Cabañas de San Pedro Sula se vistió todo de rojo y azul a la espera de los comicios electorales que ya están por llevarse a cabo.
Los simpatizantes de estos partidos políticos se han apostado en los alrededores con el propósito de motivar a la población a ejercer su derecho al voto este domingo 30 de noviembre.
Las calles de diferentes sectores de la ciudad del norte de Honduras lucen abarrotadas de carpas donde se brinda información referente al derecho de ejercer el voto a cada ciudadano.
Un ciudadado observa uno de los afiches del Partido Nacional.
6 millones 522 mil 577 ciudadanos están habilitados para ejercer el sufragio en las elecciones generales, de los cuales 6 millones 026 mil 477 están inscritos en territorio nacional y 496 mil 307 en el extranjero.