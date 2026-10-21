Spotify activa su “modo Netflix” y endurece sus planes familiares

Spotify comenzó a reforzar los controles de sus suscripciones familiares con un nuevo mecanismo de verificación que podría complicar el acceso a quienes comparten el servicio sin vivir en el mismo domicilio. La plataforma incorpora códigos QR y establece un plazo de siete días para que algunos usuarios confirmen que residen con el administrador del plan.
La medida recuerda a las restricciones aplicadas por otros servicios digitales para frenar el uso compartido de cuentas fuera del hogar. Aunque Spotify ya exigía que los integrantes de Premium Familiar vivieran en la misma dirección, ahora contempla una comprobación adicional para verificar que esa condición se cumpla.
El procedimiento consiste en escanear un código QR desde el teléfono del administrador de la suscripción. Para realizarlo, este debe ingresar a su perfil en la aplicación, acceder al apartado "Tu Premium" y seleccionar "Administrar". Desde allí podrá mostrar el código que el otro integrante deberá escanear con su propio dispositivo.
La comprobación requiere que ambos usuarios estén físicamente en el mismo lugar y utilicen la aplicación móvil actualizada. Además, el código cambia cada pocos segundos, por lo que no basta con guardar una captura de pantalla y enviarla posteriormente. El sistema busca dificultar que una persona complete el proceso desde otra vivienda.
El plazo para cumplir con la solicitud es de siete días desde que Spotify envía la notificación. Si el usuario no realiza la verificación o no consigue completarla, podría perder la posibilidad de incorporarse a otro plan Premium Familiar o Dúo durante los siguientes 12 meses, de acuerdo con las condiciones descritas por la plataforma.
Esta restricción no implica que la cuenta quede bloqueada durante un año. El usuario puede seguir utilizando Spotify mediante otra modalidad, aunque tendría que asumir el costo de una suscripción individual o elegir alguna de las alternativas disponibles en su mercado. La limitación se refiere a la incorporación a determinados planes compartidos.
La plataforma también contempla verificaciones de domicilio mediante las cuales puede solicitar a los integrantes que confirmen nuevamente la dirección registrada. Si no logra validar los datos, envía un correo electrónico para que el usuario repita el procedimiento dentro de siete días. Cuando la comprobación falla, el miembro puede perder los beneficios Premium y pasar a la versión gratuita.
Sin embargo, estas medidas no significan que todos los suscriptores familiares deban verificar su convivencia de inmediato. Spotify señala que el control puede aplicarse a determinados integrantes y que la confirmación del domicilio puede solicitarse en situaciones como el ingreso a un plan, un cambio de residencia del administrador o la imposibilidad de validar la dirección facilitada.
En cuanto a la privacidad, la compañía sostiene que no realiza un seguimiento continuo de la ubicación de sus usuarios para controlar sus desplazamientos. Según las condiciones descritas por el servicio, la información del domicilio se utiliza para comprobar que los miembros cumplen con los requisitos del plan familiar.
En España, el plan Premium Familiar permite reunir hasta seis cuentas independientes por una tarifa mensual de 20,99 euros, según los precios recogidos en la información original. Cada integrante conserva sus propias listas, recomendaciones y preferencias musicales, pero debe cumplir la condición de vivir en el mismo hogar que el administrador. Las tarifas y condiciones pueden variar en otros países.