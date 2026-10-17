¿Por qué los perros grandes envejecen antes que los pequeños?

Una clase de estos genes saltarines, denominada LINE1, puede copiarse e insertarse en cualquier parte del genoma, saltando de un cromosoma a otro y dañando el ADN en el proceso. El estudio señala que estos son un componente clave de las diferencias en el envejecimiento biológico. Aunque normalmente LINE1 se mantiene bajo control gracias a la metilación del ADN, su actividad puede aumentar cuando se pierden esas marcas reguladoras, un proceso que se ha vinculado con la inestabilidad genómica, el cáncer y otras enfermedades relacionadas con la edad.