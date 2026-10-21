Christina Applegate revela que su diagnóstico de esclerosis múltiple fue erróneo

En el cine, entre sus películas más exitosas destaca Lo más dulce. Lo más entrañable de esta película podría ser la amistad real que surgió entre Applegate, Cameron Diaz y Selma Blair .

En la película de 2002, el personaje de Diaz, Christina —cuyas mejores amigas son Courtney (Applegate) y Jane (Blair)— no tiene ningún interés en una relación seria hasta que se encuentra con un hombre llamado Peter ( Thomas Jane ) en un bar. Ella y Courtney deciden entonces emprender un viaje por carretera a una boda donde estará Peter para ver si él es el indicado.