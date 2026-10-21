Revelan la posible causa de muerte del actor Carlos Miguel Suárez, "El Poncho"

La muerte de Carlos Miguel Suárez Soto, actor recordado por su participación en telenovelas de Televisa, generó numerosas reacciones tras conocerse su presunta causa. La noticia se difundió durante la madrugada del martes 20 de octubre, luego de que su colega Roberto Tello, conocido como “El Coreano”, compartiera una fotografía del intérprete en Instagram. “Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”, escribió al despedirse de quien dio vida a Poncho en la telenovela "Tú y yo".