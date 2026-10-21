Revelan la posible causa de muerte del actor Carlos Miguel Suárez, "El Poncho"

La muerte de Carlos Miguel Suárez Soto, actor recordado por su participación en telenovelas de Televisa, generó numerosas reacciones tras conocerse su presunta causa. La noticia se difundió durante la madrugada del martes 20 de octubre, luego de que su colega Roberto Tello, conocido como “El Coreano”, compartiera una fotografía del intérprete en Instagram. “Descansa en paz, mi querido Charly. Te quiero, Poncho”, escribió al despedirse de quien dio vida a Poncho en la telenovela "Tú y yo".
La publicación provocó mensajes de condolencias de seguidores y personas vinculadas con el medio artístico. Aunque la despedida confirmó públicamente la noticia de su fallecimiento, Tello no ofreció detalles sobre las circunstancias en que ocurrió ni precisó la causa de muerte.
Posteriormente, en perfiles de redes sociales atribuidos al actor y en cuentas vinculadas con personas de su entorno comenzó a circular la versión de que un infarto habría provocado su deceso. No obstante, no se ha divulgado un informe médico ni un pronunciamiento de familiares directos que permita confirmar esa hipótesis.
Las dudas sobre su estado de salud también despertaron interés debido a sus últimas apariciones públicas. Entre 2022 y 2023, Suárez Soto concedió entrevistas a programas de espectáculos y espacios informativos, en las que habló de su vida lejos de los foros de televisión y de su incursión en la venta de alimentos.
Durante esas conversaciones, algunos espectadores notaron que el intérprete lucía más delgado que en sus años de actividad en las telenovelas. Sin embargo, no existe información médica pública que relacione ese cambio físico con la presunta causa de su fallecimiento ni que permita establecer si padecía alguna enfermedad.
En sus últimos años, el actor encontró en la venta de comida una alternativa para mantenerse económicamente. Primero ofreció tacos de canasta y, posteriormente, amplió su negocio con tacos de guisado, tortas, burritos y otras preparaciones en Ciudad de México, una actividad que compartió con distintos medios.
Suárez Soto también habló abiertamente sobre uno de los episodios más difíciles de su vida: el secuestro que sufrió y que se prolongó durante cuatro días. En una entrevista concedida al programa "De Primera Mano" en 2017, recordó la experiencia y las lesiones que, según relató, sufrió durante el cautiverio.
El intérprete atribuyó parte de sus dificultades económicas a los cambios en la industria audiovisual y a la reducción de oportunidades en las telenovelas. “Sufrí un secuestro, luego también se juntaron las cosas. Lo de la televisión cambió mucho, las telenovelas dejaron de ser y se convirtieron en series”, expresó durante aquella conversación.
A lo largo de su carrera, Suárez Soto participó en producciones como "Dos mujeres, un camino", "Volver a empezar", "Soñadoras", "Amigas y rivales", "Muchachitas", "Las vías del amor" y "Mujer de madera". También formó parte de programas como "Mujer, casos de la vida real", "Como dice el dicho" y "La rosa de Guadalupe". Su último crédito televisivo conocido habría sido un episodio de "Como dice el dicho" en 2018.