Querido actor de “Duro de Matar” sufre derrame cerebral

El actor y artista marcial estadounidense Al Leong, recordado por su icónica aparición en la famosa cinta de acción "Duro de matar" (1988), fue hospitalizado tras sufrir un derrame cerebral, según lo informado por el reconocido sitio de entretenimiento TMZ.
De acuerdo con lo compartido por el sitio, fuentes cercanas a la familia del intérprete dieron a conocer que habría sido trasladado de emergencia a un hospital ubicado en California hace una semana.
No obstante, actualmente se desconoce cuál es el estado de salud actual del actor, así como si ya fue dado de alta o aún permanece internado en el hospital.
Nacido en California el 30 de septiembre de 1952, Albert Leong, mejor conocido como Al Leong, de 74 años, es uno de los rostros más icónicos del cine de acción de los 80 y 90.
Con su característico cabello largo y bigote, se convirtió en el villano y secuaz favorito de Hollywood, ganándose el estatus de actor de culto tras participar en producciones como "Arma mortal" (1987), "La magnífica aventura de Bill y Ted" (1989) y "Rescate en el barrio chino" (1986).
Sin embargo, una de sus actuaciones más recordadas por el público fue en "Duro de matar" (1988), donde interpretó al terrorista Uli.
Más allá de la actuación, Leong es un maestro en disciplinas como Kung Fu, Karate y Taekwondo, lo que lo llevó a trabajar detrás de cámaras como coreógrafo de peleas y doble de riesgo, ingresando al Salón de la Fama de las Artes Marciales en 2014.
Cabe mencionar que no es su primera emergencia médica, pues ya había superado un diagnóstico de cáncer en los 90 y un primer derrame cerebral en 2005. Hoy, el mundo del cine se mantiene atento y enviando mensajes de apoyo en espera de su pronta recuperación.