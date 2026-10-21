Francia elige a Garance Authié tras polémica por Miss Universe 2026

Entre sus intereses personales figuran la danza y la equitación, mientras que su formación en administración y finanzas refleja su inclinación por el mundo empresarial. Su trabajo como modelo también la ha acercado a figuras del entretenimiento y la moda. En 2024, su nombre apareció en la prensa del espectáculo por su presunta relación sentimental con el cantante italiano Fedez, tras la separación de este de Chiara Ferragni.