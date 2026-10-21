Francia elige a Garance Authié tras polémica por Miss Universe 2026

Francia ya tiene representante para Miss Universe 2026. A pocas semanas de la gran final, el país europeo anunció la coronación de Garance Authié, una modelo parisina de 22 años que asumirá el reto de competir por la corona durante la edición número 75 del certamen internacional, programado en Puerto Rico.
La elección llega en un momento decisivo para la competencia, que reunirá a candidatas de más de 80 países. Con el calendario cada vez más ajustado, Authié deberá prepararse para una de las citas más esperadas del mundo de los concursos de belleza, en una edición que celebrará las siete décadas y media de historia de Miss Universe.
La organización Miss Universe France presentó a la joven como una profesional con experiencia internacional en el modelaje y formación académica en el ámbito empresarial. Según la información divulgada en sus redes sociales, Authié comenzó su carrera frente a las cámaras cuando tenía apenas nueve años, una trayectoria que le ha permitido desenvolverse en la industria de la moda desde temprana edad.
“A los 22 años, Garance nacida en París es una modelo de moda internacional que comenzó su carrera a los nueve años. Con experiencia en Administración de Empresas y un Máster en Gestión y Finanzas de Londres. Ella encarna belleza, inteligencia y ambición”, destacó la organización al anunciar su designación.
Más allá de su experiencia profesional, la nueva representante francesa también fue presentada como una defensora del empoderamiento femenino. “Apasionada por el empoderamiento de la mujer, Garance es la cara de la independencia, la autenticidad y la libertad de cada mujer para definir su propio éxito”, señaló el comité, al subrayar los valores que busca proyectar a través de su candidatura.
Entre sus intereses personales figuran la danza y la equitación, mientras que su formación en administración y finanzas refleja su inclinación por el mundo empresarial. Su trabajo como modelo también la ha acercado a figuras del entretenimiento y la moda. En 2024, su nombre apareció en la prensa del espectáculo por su presunta relación sentimental con el cantante italiano Fedez, tras la separación de este de Chiara Ferragni.
Sin embargo, la designación de Authié no solo destaca por su perfil, sino también por las circunstancias que rodean el regreso de Francia al concurso. En mayo, los directivos de Miss Francia anunciaron que su organización no participaría en Miss Universe 2026, una decisión vinculada a las controversias surgidas durante la edición anterior.
El anuncio generó incertidumbre entre los seguidores franceses, pues amenazaba con dejar al país fuera de una edición histórica del certamen. La ausencia de una candidata también abrió interrogantes sobre quién representaría a Francia en Puerto Rico, cuando faltaban pocas semanas para el inicio de las actividades internacionales.
Ante ese escenario, la Miss Universe Organization impulsó la creación de un nuevo comité nacional, identificado como Miss Universe France, para encargarse de seleccionar a la concursante francesa. Este organismo tomó las riendas del proceso y finalmente anunció a Authié como la elegida para competir por la corona.
La designación devuelve a Francia a la contienda internacional, aunque deja a la nueva reina con un margen de preparación limitado. En un certamen de esta magnitud, la candidata deberá afrontar no solo la competencia sobre el escenario, sino también las actividades previas, las entrevistas y la exposición ante el público internacional.
¿Qué tan lejos llegará Francia en el certamen internacional? Authié será la encargada de demostrar su potencial y el porqué la eligieron para representar a su país. En su perfil de Instagram, la joven cuenta con más de 95 mil seguidores, donde suele ser muy activa.
En sus más recientes publicaciones, la joven se muestra muy feliz por su designación como Miss Francia 2026. "Despertar y todavía se siente como un sueño", escribió.