Con una sola respiración: yogui rompe Récord Guinness con 86 flexiones bajo el agua

Lo que para la mayoría parece imposible, Kamal Kaloi lo convirtió en realidad. El maestro de yoga originario de India ingresó oficialmente al Guinness World Records tras completar 86 flexiones de brazos bajo el agua con una sola respiración, una proeza que combina fuerza, resistencia física y un extraordinario control mental.
El deportista de 38 años consiguió la marca en una piscina de Ninh Binh, Nam Dinh, Vietnam, país donde reside actualmente. La hazaña fue realizada en octubre de 2025 y le permitió establecer un nuevo récord mundial en la categoría masculina, sumando así el tercer Guinness de su trayectoria.
Para lograr el desafío, Kaloi descendió hasta el fondo de la piscina, adoptó la posición de flexión y comenzó a ejecutar el ejercicio sin regresar a la superficie. Su objetivo era completar la mayor cantidad posible de repeticiones antes de que la falta de oxígeno lo obligara a salir a respirar.
El éxito no fue producto de la improvisación. Durante dos años se preparó mediante una exigente combinación de yoga, calistenia y entrenamiento especializado en apnea, disciplinas que fortalecieron tanto su capacidad pulmonar como su resistencia muscular.
"El yoga me ayudó mucho para lograr este récord", explicó Kaloi al Guinness World Records. "Tenía muy buena experiencia conteniendo la respiración, que apliqué durante mis intentos, y me convertí en experto en aguantar la respiración durante seis minutos", agregó.
No es la primera ocasión en que el atleta lleva su cuerpo al límite. En 2020 ya había alcanzado reconocimiento internacional al establecer dos récords mundiales: 21 posiciones consecutivas de yoga bajo el agua y 72 anillos de aire soplados bajo el agua, aunque este último fue superado posteriormente por la estadounidense Amelia de los Ríos con 81.
El maestro asegura que su motivación nació de la admiración que sentía por quienes rompían marcas mundiales. "Tuve la pasión de hacer algo diferente desde el principio. Cada vez que veía a alguien que había logrado un récord o algo así, siempre me inspiraba", comentó. Tras obtener su primer Guinness, decidió convertir ese desafío personal en un estilo de vida.
Lejos de conformarse con las 86 flexiones, Kaloi afirma que aún tiene margen para superar esa cifra. Entre sus próximos objetivos figuran nuevos intentos de récord relacionados con caminatas y levantamiento de pesas bajo el agua, para los cuales actualmente busca patrocinadores que respalden sus proyectos.
Las flexiones de brazos también han protagonizado otras marcas inusuales dentro del Guinness World Records. Uno de los casos más llamativos es el del estadounidense Noah Royak, quien logró completar 25 repeticiones mientras mantenía una espada de 43.2 centímetros introducida en la garganta, una prueba que exigió absoluto control corporal y respiratorio.
Otra historia de superación es la del indio Rohtash Chaudhary, quien realizó 847 flexiones en una hora cargando una mochila de 27.21 kilogramos sobre la espalda. El atleta consiguió la marca después de recuperarse de un accidente de tránsito que lo dejó casi dos años sin poder moverse, demostrando que la perseverancia puede convertirse en el mayor impulso para alcanzar metas extraordinarias.