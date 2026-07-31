Con una sola respiración: yogui rompe Récord Guinness con 86 flexiones bajo el agua

El maestro asegura que su motivación nació de la admiración que sentía por quienes rompían marcas mundiales. "Tuve la pasión de hacer algo diferente desde el principio. Cada vez que veía a alguien que había logrado un récord o algo así, siempre me inspiraba", comentó. Tras obtener su primer Guinness, decidió convertir ese desafío personal en un estilo de vida.