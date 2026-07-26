Día Mundial de los Abuelos: El vínculo que fortalece a los niños

Por su parte, la licenciada Graciela Spinelli, gerontóloga del Centro Los Pinos, describió: “La abuelidad, cuando llega, puede ser una etapa maravillosa de total disfrute, ya que esa relación no está cargada del peso de la responsabilidad que se tiene al ser padre”. La experta mencionó al psicólogo y psicoanalista Erik Erikson, quien desarrolló la teoría de las ocho etapas del ciclo vital. En cada una, la persona debe satisfacer sus necesidades, desarrollar sus capacidades y responder a las demandas del entorno propias de su edad. La etapa correspondiente a la vejez es la de la trascendencia, un “Más allá de mí”, la transmisión del legado.