OpenAI explicó que el sistema aprovechó una vulnerabilidad desconocida dentro de la infraestructura utilizada para la prueba y, a partir de ese hallazgo, encadenó una serie de acciones técnicas, como la búsqueda de accesos, el análisis de permisos y el uso de credenciales expuestas. La empresa insistió en que el modelo no desarrolló conciencia ni actuó por voluntad propia, sino que simplemente intentó cumplir el objetivo asignado utilizando caminos que sus creadores no habían previsto. "La inteligencia artificial no tuvo una intención maliciosa", puntualizó la compañía.