La hazaña del hombre que hizo 847 flexiones con peso y logró un Guinness

La perseverancia, la fortaleza física y una disciplina inquebrantable llevaron a Chaudhary a escribir una nueva página en la historia de los récords mundiales. El atleta logró completar 847 flexiones en una hora con una mochila de 27.21 kilogramos sobre la espalda, una hazaña que le permitió establecer un nuevo récord Guinness y superar la marca vigente desde 2023.
El desafío se desarrolló en el estadio Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi, India, bajo la supervisión de una jueza oficial de Guinness World Records, quien verificó que cada repetición cumpliera con los estándares técnicos exigidos. Durante los 60 minutos, el deportista mantuvo un ritmo constante sin comprometer la ejecución del ejercicio.
La prueba representó mucho más que un reto de fuerza. Además del peso adicional, Chaudhary tuvo que conservar la resistencia física, la estabilidad y la precisión en cada movimiento, mientras soportaba el desgaste progresivo provocado por la exigencia del ejercicio.
Con este resultado dejó atrás el récord impuesto por Sami Jomah Hassan en 2023 y sumó un nuevo título a una trayectoria marcada por el esfuerzo constante. Este logro también coincide con el décimo año consecutivo en el que se mantiene como poseedor de marcas reconocidas por Guinness.
Sin embargo, detrás del éxito existe una historia de resiliencia. Años atrás, un accidente de tránsito cambió radicalmente su vida y lo mantuvo casi dos años sin poder mover gran parte de su cuerpo, una situación que puso en pausa su pasión por la actividad física.
Tras superar ese difícil proceso de rehabilitación, decidió reencontrarse con el entrenamiento y convertir el deporte en el eje central de su vida. Lo que inició como una forma de recuperación terminó transformándose en una búsqueda permanente por superar sus propios límites y conquistar récords mundiales.
Para preparar el intento oficial siguió una rutina estricta que comenzaba desde la madrugada. Su entrenamiento incluía múltiples series de flexiones con peso adicional, ejercicios específicos para mejorar la resistencia muscular, una alimentación rica en proteínas y una preparación mental enfocada en mantener la concentración durante toda la prueba.
El propio Chaudhary reconoció que el mayor reto fue conservar la regularidad conforme avanzaban los minutos y el cansancio comenzaba a acumularse. Aun así, aseguró que el apoyo del público presente en el estadio fue determinante para mantener la motivación hasta el último segundo.
Entre los asistentes había numerosos estudiantes que acudieron para presenciar el desafío, además de Mansukh Mandaviya, ministro de Juventud y Deportes de la India, quien siguió de cerca la presentación histórica. Al finalizar el tiempo reglamentario, la jueza oficial Aynee Toorabally confirmó el nuevo récord y le entregó el certificado que acredita su logro.
Actualmente, Chaudhary continúa entrenando todos los días y combina su preparación deportiva con su labor como embajador del programa gubernamental "Fit India", iniciativa que promueve la actividad física y los hábitos saludables entre la población, especialmente entre los jóvenes. Tras conquistar esta nueva marca, el atleta dejó un mensaje de inspiración para quienes persiguen sus metas. "Los récords no están hechos solo para romperse; están hechos para recordarnos que el potencial humano no tiene límites. Si crees en ti mismo y eres constante, puedes lograr lo imposible", expresó, al asegurar que ya trabaja para enfrentar nuevos desafíos en el futuro.