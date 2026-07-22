La hazaña del hombre que hizo 847 flexiones con peso y logró un Guinness

Actualmente, Chaudhary continúa entrenando todos los días y combina su preparación deportiva con su labor como embajador del programa gubernamental "Fit India", iniciativa que promueve la actividad física y los hábitos saludables entre la población, especialmente entre los jóvenes. Tras conquistar esta nueva marca, el atleta dejó un mensaje de inspiración para quienes persiguen sus metas. "Los récords no están hechos solo para romperse; están hechos para recordarnos que el potencial humano no tiene límites. Si crees en ti mismo y eres constante, puedes lograr lo imposible", expresó, al asegurar que ya trabaja para enfrentar nuevos desafíos en el futuro.