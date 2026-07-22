Cada vez más mujeres renuncian al romance ideal y buscan hombres de "alto valor"

A pesar de sus críticas al amor romántico, la "femosfera" continúa despertando interés precisamente porque muchas de sus propuestas coinciden con medidas de prevención recomendadas por organizaciones especializadas en violencia de género y seguridad personal. Sin embargo, académicos advierten que el movimiento también transmite una visión pesimista sobre las posibilidades de transformar las relaciones entre hombres y mujeres mediante cambios sociales. Para la profesora Jilly Kay, la "femosfera" combina ideas del feminismo con respuestas que califica de "muy reaccionarias". Aunque reconoce que parte de problemas reales que enfrentan muchas mujeres, considera que termina promoviendo una visión fatalista en la que el cambio colectivo parece imposible. Aun así, el crecimiento de estas comunidades refleja que miles de mujeres buscan nuevas formas de entender el amor, priorizando su bienestar y convencidas de que una relación solo vale la pena cuando aporta más de lo que resta. (Fuente: BBC News Mundo).