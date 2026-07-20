Los niños que crecen con perros son más felices y saludables

Cuando la convivencia es responsable, un perro no solo acompaña la infancia: también puede contribuir a formar adultos más saludables, empáticos y emocionalmente resilientes. Además, cuando la persona adulta recuerda su infancia con un perro, es un recuerdo muy especial que marca el corazón para toda la vida. Muchos niños que no tienen hermanos ven en sus mascotas ese ser con el que pueden divertirse y convivir de forma saludable. La huella que un perro deja en el corazón de un niño se convierte en un vínculo inigualable.