Los niños que crecen con perros son más felices y saludables

El 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, ocasión oportuna para hablar del impacto que estos seres maravillosos tienen en los niños, porque crecer junto a un perro va mucho más allá de tener una mascota en casa. Durante los primeros años de vida, la convivencia con estos animales puede influir positivamente en el desarrollo físico, emocional y social de los niños. En las últimas dos décadas, numerosas investigaciones científicas han demostrado que la interacción temprana con los perros favorece la salud, fortalece el sistema inmunológico y contribuye al bienestar psicológico.
No obstante, los especialistas subrayan que estos beneficios se obtienen siempre que exista una convivencia responsable, con controles veterinarios, vacunación y supervisión adulta. Uno de los beneficios más estudiados es el fortalecimiento del sistema inmunológico. Diversas investigaciones publicadas en PubMed han encontrado que la exposición a perros durante el primer año de vida se asocia con una menor probabilidad de desarrollar sensibilización alérgica y algunas enfermedades atópicas.
Los científicos explican que el contacto temprano con la diversidad de microorganismos presentes en el ambiente donde viven los perros ayuda a "entrenar" al sistema inmunitario para responder de forma más equilibrada frente a ciertos alérgenos.
La evidencia también apunta a beneficios en la prevención de algunas enfermedades respiratorias durante la infancia. Un estudio publicado en la revista Pediatrics de la Academia Americana de Pediatría concluyó que los bebés que convivían con perros presentaban menos infecciones respiratorias y menos episodios de otitis durante su primer año de vida.
Sin embargo, los expertos recuerdan que crecer con un perro no elimina completamente el riesgo de desarrollar alergias o asma. La evidencia científica es compleja y algunos grandes estudios europeos indican que la relación depende de factores genéticos, ambientales y del momento de la exposición. Por ello, la American Academy of Pediatrics señala que las familias con antecedentes de alergias o asma deben consultar con su pediatra antes de tomar decisiones relacionadas con mascotas y evitar la idea de que existen perros completamente "hipoalergénicos".
En el plano emocional, los perros representan una importante fuente de apoyo afectivo para los niños. La convivencia diaria favorece la liberación de oxitocina, conocida como la "hormona del vínculo", tanto en las personas como en los animales, fortaleciendo el apego y la sensación de seguridad. Además, diferentes investigaciones han encontrado que los niños suelen confiar en sus mascotas durante momentos de tristeza, ansiedad o estrés, lo que contribuye a mejorar su regulación emocional y su autoestima.
Otro aspecto relevante es el desarrollo de habilidades sociales. Al cuidar, alimentar, pasear o jugar con un perro, los niños aprenden valores como la empatía, la responsabilidad y el respeto hacia otros seres vivos. Estos aprendizajes fortalecen competencias emocionales que posteriormente favorecen las relaciones con compañeros, familiares y docentes. Diversos especialistas en desarrollo infantil consideran que el vínculo con una mascota constituye una de las primeras experiencias de cuidado y compromiso que viven muchos niños.
Los beneficios también alcanzan la actividad física. Los niños que viven con perros suelen dedicar más tiempo al juego activo y a los paseos al aire libre, reduciendo el sedentarismo y promoviendo hábitos saludables desde edades tempranas. Esta mayor actividad favorece el desarrollo motor, ayuda a mantener un peso adecuado y disminuye el tiempo frente a pantallas, uno de los principales desafíos para la salud infantil en la actualidad.
Más allá de los hallazgos científicos, crecer con un perro significa compartir la infancia con un compañero de juegos, un confidente silencioso y un miembro más de la familia. La investigación continúa revelando cómo este vínculo influye positivamente en el desarrollo infantil, pero quizá la mejor conclusión la resume la propia Academia Americana de Pediatría al recordar que "Pets add fun and companionship to a child's life" ("Las mascotas aportan diversión y compañía a la vida de un niño")
Cuando la convivencia es responsable, un perro no solo acompaña la infancia: también puede contribuir a formar adultos más saludables, empáticos y emocionalmente resilientes. Además, cuando la persona adulta recuerda su infancia con un perro, es un recuerdo muy especial que marca el corazón para toda la vida. Muchos niños que no tienen hermanos ven en sus mascotas ese ser con el que pueden divertirse y convivir de forma saludable. La huella que un perro deja en el corazón de un niño se convierte en un vínculo inigualable.