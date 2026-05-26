Las parejas más famosas de futbolistas rumbo al Mundial 2026

Las parejas de los futbolistas más reconocidos del mundo también acaparan la atención del público y los medios de comunicación.
Conocidas popularmente como WAGS (Wives and Girlfriends, por sus siglas en inglés), estas figuras destacan en ámbitos como la moda, los negocios, el entretenimiento y las redes sociales.
De cara al Mundial de Fútbol 2026, varias de ellas podrían convertirse en protagonistas fuera de las canchas, atrayendo una atención mediática comparable a la de los propios jugadores.
Georgina Rodríguez: Pareja de Cristiano Ronaldo, delantero de la Selección de Portugal.
Es una de las WAGS con mayor número de seguidores en redes sociales y se ha consolidado como una figura vinculada al lujo, la moda y los eventos internacionales.
Antonela Roccuzzo:
Esposa de Lionel Messi, capitán de la Selección de Argentina.
Roccuzzo desarrolla proyectos empresariales relacionados con la moda y el bienestar físico. Además, ha fortalecido su presencia pública en Miami desde la llegada de Messi al Inter Miami. Su imagen suele asociarse con la estabilidad familiar y la elegancia.
Tini Stoessel:
Cantante y actriz argentina vinculada sentimentalmente con Rodrigo De Paul, mediocampista de la Selección de Argentina.
Stoessel es una de los artistas más influyentes de América Latina, con giras internacionales y millones de seguidores en plataformas digitales. Su relación con De Paul ha generado amplio interés mediático al combinar el mundo de la música, el entretenimiento y el fútbol.
Su relación con De Paul ha generado amplio interés mediático al combinar el mundo de la música, el entretenimiento y el fútbol.
Bruna Biancardi:Pareja de Neymar, delantero de la Selección de Brasil.
Biancardi es modelo e influencer brasileña con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales. La pareja ha compartido aspectos de su vida familiar y personal en plataformas digitales, convirtiéndose en una de las relaciones más seguidas del fútbol internacional.
Agustina Gandolfo:
Pareja de Lautaro Martínez, delantero de la Selección de Argentina.
Gandolfo es influencer y empresaria vinculada al sector gastronómico. Su actividad en redes sociales y su vida familiar han contribuido a posicionarla como una figura reconocida dentro del entorno futbolístico.