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Las parejas más famosas de futbolistas rumbo al Mundial 2026

Conozca a las parejas de futbolistas que podrían atraer la atención mediática durante el Mundial de Fútbol 2026.

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 15:31 -
  • Redacción web
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Las parejas de los futbolistas más reconocidos del mundo también acaparan la atención del público y los medios de comunicación.

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Conocidas popularmente como WAGS (Wives and Girlfriends, por sus siglas en inglés), estas figuras destacan en ámbitos como la moda, los negocios, el entretenimiento y las redes sociales.

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De cara al Mundial de Fútbol 2026, varias de ellas podrían convertirse en protagonistas fuera de las canchas, atrayendo una atención mediática comparable a la de los propios jugadores.

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Georgina Rodríguez: Pareja de Cristiano Ronaldo, delantero de la Selección de Portugal.

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Es una de las WAGS con mayor número de seguidores en redes sociales y se ha consolidado como una figura vinculada al lujo, la moda y los eventos internacionales.

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Antonela Roccuzzo:

Esposa de Lionel Messi, capitán de la Selección de Argentina.

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Roccuzzo desarrolla proyectos empresariales relacionados con la moda y el bienestar físico. Además, ha fortalecido su presencia pública en Miami desde la llegada de Messi al Inter Miami. Su imagen suele asociarse con la estabilidad familiar y la elegancia.

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Tini Stoessel:

Cantante y actriz argentina vinculada sentimentalmente con Rodrigo De Paul, mediocampista de la Selección de Argentina.

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Stoessel es una de los artistas más influyentes de América Latina, con giras internacionales y millones de seguidores en plataformas digitales. Su relación con De Paul ha generado amplio interés mediático al combinar el mundo de la música, el entretenimiento y el fútbol.

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Su relación con De Paul ha generado amplio interés mediático al combinar el mundo de la música, el entretenimiento y el fútbol.

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Bruna Biancardi:Pareja de Neymar, delantero de la Selección de Brasil.

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Biancardi es modelo e influencer brasileña con una amplia comunidad de seguidores en redes sociales. La pareja ha compartido aspectos de su vida familiar y personal en plataformas digitales, convirtiéndose en una de las relaciones más seguidas del fútbol internacional.

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Agustina Gandolfo:

Pareja de Lautaro Martínez, delantero de la Selección de Argentina.

Gandolfo es influencer y empresaria vinculada al sector gastronómico. Su actividad en redes sociales y su vida familiar han contribuido a posicionarla como una figura reconocida dentro del entorno futbolístico.

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Gandolfo es influencer y empresaria vinculada al sector gastronómico. Su actividad en redes sociales y su vida familiar han contribuido a posicionarla como una figura reconocida dentro del entorno futbolístico.

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