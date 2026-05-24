¿Feos o guapos?: La razón por la que muchas personas no se ven bien en las fotos

El resultado técnico depende de múltiples factores, como la calidad de la cámara, la iluminación o el ángulo seleccionado, elementos que suelen quedar fuera del control del fotografiado. Por eso, la búsqueda de la imagen “perfecta” conduce a la toma de cientos de fotografías solo para rescatar una que a menudo se modifica antes de compartirla. Al mismo tiempo, la satisfacción fugaz con la foto digital puede aumentar el deseo de cambiar la propia apariencia en la vida real y nutrir un ciclo de autoexigencia continuo.