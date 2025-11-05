Así es Vanessa Pulgarín, Miss Colombia rumbo a Miss Universo 2025

Vanessa Pulgarín Monsalve nació el 13 de septiembre de 1991 en Medellín, Antioquia. Tiene 34 años, y desde muy joven orientó su vida hacia el modelaje.
Creció en una familia paisa tradicional, entre Medellín y sus municipios aledaños, en un entorno hogareño que le permitió desarrollar habilidades que la convierten en una virtuosa candidata.
Está cursando estudios en Comunicación Social y Periodismo en la Universidad Pontificia Bolivariana, una carrera que —según ha expresado en varias entrevistas— le ha permitido entender el poder de su voz en los procesos de transformación social.
Vanessa ha dicho que su propósito no es solo desfilar en pasarelas, ella quiere aprovechar su visibilidad para impulsar causas relacionadas con la educación, el deporte y la salud mental.
Su trayectoria en los certámenes de belleza no es nada nuevo. En 2016 fue elegida Señorita Antioquia, lo que le permitió representar a su departamento en el Concurso Nacional de Belleza de Cartagena en 2017. Ahí alcanzó el título de Virreina Nacional, quedando a un paso de la corona.
Este reconocimiento le otorgó la oportunidad de representar a Colombia en Miss Internacional 2017, celebrado en Tokio, Japón. Aunque no entró entre las finalistas, su participación le brindó proyección internacional y experiencia en escenarios de alto kilataje.
Pulgarín ha desfilado para diseñadores nacionales e internacionales, además de ser imagen de diversas marcas de moda y cuidado personal. Aunque, afirma que su enfoque más allá de la estética está en el bienestar integral.
Hace yoga y entrenamiento funcional, por lo cual promueve un estilo de vida saludable, algo que también transmite en redes sociales, donde acumula miles de seguidores.
Su estatura es de 1.78 metros; sus medidas son 84-67-100 y su peso es de 63 kilogramos (138.8 libras).
Aunque muchos otros la celebran como una reina integral, otras de las críticas se dan por su edad, puesto que supera los estándares tradicionales de otros concursos nacionales donde históricamente se privilegiaba la juventud de las candidatas.