Timbiriche vuelve a la pantalla: ViX revive su historia en una serie

Timbiriche, uno de los grupos juveniles más emblemáticos de la música mexicana, volverá a ocupar un espacio en la pantalla con una nueva serie de ViX inspirada en los años de gloria de la agrupación. La producción se estrenará el próximo 9 de octubre en México.
La historia estará conformada por ocho episodios y recurrirá a la ficción basada en hechos reales para reconstruir algunos de los momentos que marcaron el ascenso de Timbiriche, desde sus primeros pasos hasta su consolidación como uno de los fenómenos musicales más importantes de la década de los ochenta.
Más allá de los escenarios y los éxitos musicales, la serie buscará mostrar el impacto que tuvo la fama en la vida de sus integrantes, así como las presiones, sacrificios y decisiones que acompañaron el crecimiento de un proyecto que comenzó con jóvenes talentos y terminó convirtiéndose en un referente de la cultura popular mexicana.
La producción también pondrá atención en las relaciones personales que se desarrollaron alrededor del grupo. La amistad, la disciplina artística, la exposición mediática y los cambios propios de la adolescencia y la juventud serán parte de una narrativa que pretende mostrar el lado menos conocido de la fama.
ViX estrenará los episodios de manera semanal, con una nueva entrega cada viernes. De esta forma, la plataforma apuesta por una historia que combina nostalgia y drama para recuperar una etapa especialmente significativa de la música y el entretenimiento en México.
Timbiriche nació como un proyecto infantil que reunió a jóvenes con inquietudes artísticas y que rápidamente logró conectar con el público. Con el paso de los años, la agrupación evolucionó junto con sus integrantes y se transformó en una importante plataforma para varias figuras que posteriormente triunfaron en diferentes ámbitos del espectáculo.
Por sus distintas etapas pasaron artistas como Sasha Sokol, Benny Ibarra, Erik Rubín, Paulina Rubio, Mariana Garza, Thalía y Diego Schoening. Muchos de ellos desarrollaron posteriormente exitosas carreras como cantantes, actores y figuras de televisión, ampliando el impacto que el grupo había alcanzado.
Ese recorrido convirtió a Timbiriche en mucho más que una agrupación musical. Su historia quedó ligada a varias generaciones de mexicanos que crecieron con sus canciones y con la presencia de sus integrantes en programas de televisión, escenarios y producciones de entretenimiento.
La nueva serie pretende recuperar precisamente ese fenómeno, pero desde una perspectiva dramática que permita explorar cómo se vivía el éxito detrás de las cámaras. El crecimiento personal de los integrantes y las exigencias de una industria que los convirtió en figuras públicas serán parte de la trama.
El propósito de ViX es acercar el legado de Timbiriche tanto a quienes vivieron aquella época como a las nuevas generaciones. La ficción permitirá recrear un periodo en el que la música juvenil mexicana encontró en el grupo uno de sus principales referentes.