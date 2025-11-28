  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades

Acción de Gracias o Thanksgiving es una fecha muy importante en Estados Unidos. Se celebra con gratitud por las bendiciones recibidas durante el año y por compartir al lado de sus seres queridos. Los famosos lo pasaron genial y estas son algunas imágenes.

  • 28 de noviembre de 2025 a las 11:56 -
  • Redacción web
Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
1 de 15

Figuras de la televisión, la música, el cine y hasta la política utilizaron sus redes sociales para compartir fotografías de cómo se prepararon para festejar Acción de Gracias.

 Fotos Instagram
Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
2 de 15

La cantante Katy Perry compartió en Instagram que festejó Acción de Gracias rodeada de seres queridos en Disney.
Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
3 de 15

La artista subió imágenes y videos de su paseo familiar y escribió un emotivo mensaje:
Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
4 de 15

"Cómo pasé mi Acción de Gracias en The Lifetimes Tour. Gracias @shanghaidisneyresort por hacernos sentir como en casa".
Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
5 de 15

Selena Gómez por su parte posteó en sus historias de Instagram dos fotos. La primera del patio de una casa con una mesa extensa y decorada para celebrar seguramente con su familia.
Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
6 de 15

En la otra foto, sale acompañada de su esposo Benny Blanco. En su mensaje escribió: "La más agradecida de todos, Feliz Día de Acción de Gracias."
Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
7 de 15

Jennifer López compartió una serie de fotos de la comida y el ambiente festivo de su hogar, llamó la atención que en una de las fotos posa acompañada del cantante Post Malone.
Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
8 de 15

Las fotos de la secuencia la preparación del pavo y postres fue elogiada por sus seguidores.
Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
9 de 15

Elizabeth Gutiérrez se tomó fotos con sus hijos también en Instagram. Escribió el siguiente mensaje: "Amores de mis vidassss @christopherlevy @kaileylevy19" HAPPY THANKSGIVING.
Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
10 de 15

La cantante Ciara pasó el día con su familia.
Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
11 de 15

Lo mismo hizo la actriz y empresaria Jessica Alba. En su feed escribió: "Agradecida, agradecida, agradecida. Más agradecida por estas pequeñas almas que hacen que mi mundo sea más brillante cada día - mis bebés, mi todo. Les mando a todos grandes abrazos, momentos acogedores, deliciosos comidas y mucho amor este Día de Acción de Gracias".
Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
12 de 15

El expresidente de Estados Unidos, Barak Obama compartió con su esposa e hijas. En el post publicó un mensaje de reflexión: "Durante esta temporada de dar, hagamos lo que podamos para devolver a las comunidades que tanto nos han dado. De nuestra familia a la tuya, ¡que tengas un maravilloso Día de Acción de Gracias!"
Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
13 de 15

Kamala Harris, exvicepresidenta de Estados Unidos, cocinó feliz y compartió fotos del proceso en sus historias de redes sociales.
Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
14 de 15

El actor Chris Meloni subió esta alegre selfie con su amiga y compañera de la serie La Ley y el Orden con quien asistió al desfile de Thanksgiving de Macy, con la misma escribió este mensaje de agradecimiento: "Agradecido por un increíble equipo de #MacysParade. Agradecido con @therealMariskahargitay y nuestro @Starbucks barista por mantenerme lleno de combustible."

Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades
15 de 15

Pepe Aguilar subió esta imagen en sus historias de Instagram para desearle a sus fan un feliz día. Posó con su esposa, hijos y yerno, Christian Nodal.
Cargar más fotos