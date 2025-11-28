Thanksgiving: así lo celebraron las celebridades

Figuras de la televisión, la música, el cine y hasta la política utilizaron sus redes sociales para compartir fotografías de cómo se prepararon para festejar Acción de Gracias.
La cantante Katy Perry compartió en Instagram que festejó Acción de Gracias rodeada de seres queridos en Disney.
La artista subió imágenes y videos de su paseo familiar y escribió un emotivo mensaje:
"Cómo pasé mi Acción de Gracias en The Lifetimes Tour. Gracias @shanghaidisneyresort por hacernos sentir como en casa".
Selena Gómez por su parte posteó en sus historias de Instagram dos fotos. La primera del patio de una casa con una mesa extensa y decorada para celebrar seguramente con su familia.
En la otra foto, sale acompañada de su esposo Benny Blanco. En su mensaje escribió: "La más agradecida de todos, Feliz Día de Acción de Gracias."
Jennifer López compartió una serie de fotos de la comida y el ambiente festivo de su hogar, llamó la atención que en una de las fotos posa acompañada del cantante Post Malone.
Las fotos de la secuencia la preparación del pavo y postres fue elogiada por sus seguidores.
Elizabeth Gutiérrez se tomó fotos con sus hijos también en Instagram. Escribió el siguiente mensaje: "Amores de mis vidassss @christopherlevy @kaileylevy19" HAPPY THANKSGIVING.
La cantante Ciara pasó el día con su familia.
Lo mismo hizo la actriz y empresaria Jessica Alba. En su feed escribió: "Agradecida, agradecida, agradecida. Más agradecida por estas pequeñas almas que hacen que mi mundo sea más brillante cada día - mis bebés, mi todo. Les mando a todos grandes abrazos, momentos acogedores, deliciosos comidas y mucho amor este Día de Acción de Gracias".
El expresidente de Estados Unidos, Barak Obama compartió con su esposa e hijas. En el post publicó un mensaje de reflexión: "Durante esta temporada de dar, hagamos lo que podamos para devolver a las comunidades que tanto nos han dado. De nuestra familia a la tuya, ¡que tengas un maravilloso Día de Acción de Gracias!"
Kamala Harris, exvicepresidenta de Estados Unidos, cocinó feliz y compartió fotos del proceso en sus historias de redes sociales.
El actor Chris Meloni subió esta alegre selfie con su amiga y compañera de la serie La Ley y el Orden con quien asistió al desfile de Thanksgiving de Macy, con la misma escribió este mensaje de agradecimiento: "Agradecido por un increíble equipo de #MacysParade. Agradecido con @therealMariskahargitay y nuestro @Starbucks barista por mantenerme lleno de combustible."
Pepe Aguilar subió esta imagen en sus historias de Instagram para desearle a sus fan un feliz día. Posó con su esposa, hijos y yerno, Christian Nodal.