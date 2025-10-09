Terror gamer para Halloween con ‘Silent Hill f’ y ‘Little Nightmares III’

De nuevo la niebla será protagonista en ‘Silent Hill’ y la ciudad se llenará de criaturas aterradoras que Hinako tendrá que ir eliminando armada con todo lo que encuentra a mano (nada de armas de fuego), mientras resuelve la trama, puzles y misterios que va encontrando en su delirante camino. Y como cabía esperar, el juego da mucho miedo. Es un título para explorar mientras los jugadores se llevan sustos en cada esquina, casi siempre anticipados por el sonido, un apartado sobresaliente del juego. Los enemigos son muy desagradables y la sangre y la violencia es protagonista durante todo el viaje de Hinako.