Filtran lista de las supuestas 30 semifinalistas del Miss Universo 2025 ¿está Honduras?

En la lista filtrada figuran varias candidatas latinas que podrían ser las primeras finalistas del certamen.

1 de 14

A pocas horas de conocer a la nueva soberana universal de la belleza ya se filtró una supuesta lista de las primeras 30 semifinalistas del Miss Universo 2025. ¿Está la candidata hondureña en el listado?
2 de 14

Medios comunicaron desde muy temprano filtraron un listado de quiénes serían las primeras finalistas del certamen.
3 de 14

Miss Universo coronará este jueves 20 de noviembre a la nueva embajadora de la belleza femenina entre las 119 candidatas.
4 de 14

En el listado que ha generado revuelo figuran varias de las favoritas como México, Colombia, Costa de Marfil, Miss Universe Latina y hasta El Salvador.
5 de 14

En listado figura Bangladesh esto por voto del público en el certamen de belleza.
6 de 14

La representante de Belice también figura en el listado.
7 de 14

La hermosa representante de Bolivia también está en el listado.
8 de 14

La modelo de Brasil está incluida en el listado.
9 de 14

Canadá figura también en el listado de las 30 semifinalistas.
10 de 14

La representante de México también fue incluida en este polémico listado.
11 de 14

La representante de Panamá también figura en el listado de las 30 semifinalistas.
12 de 14

En el listado filtrado, Honduras no figura entre las 30 semifinalistas. Pero sí las representantes de Chile, China, Colombia y Côte D’Ivoire (Costa de Marfil).
13 de 14

También figura Cuba, Dinamarca, El Salvador, Francia, Guadeloupe, Guatemala, India, Indonesia e Israel.
14 de 14

También se incluye a Malta, Miss Universe Latina, Países Bajos, Palestina, Paraguay, Filipinas, Portugal, Puerto Rico, Tailandia, Islas Turcas, Estados Unidos y Vietnam.
