Supremo propone artistas para el partido contra Nicaragua

Durante un en vivo de TikTok, el creador de contenido Supremo contó que volverán a tener un artista invitado para el próximo partido de la Selección de tiktokers de Honduras.
El partido, que será contra Nicaragua, aún no tiene fecha definida, pero se estima que se realice el 24 o 31 de octubre del presente año, según dijo Supremo.
"Yo voy a ir tanteando, un Makano o un Nigga (ahora llamado Flex)", empezó diciendo el tiktoker, que se ha ganado el título del "Más viral en Honduras".
"No creo que cobren tanto, esos no pegan desde el 2012. ¿Gente, Makano o Nigga (Flex)?", agregó consultando Supremo a sus seguidores.
"Todo el mundo enamorado en el estadio. Sí ombe, con que cante esta --puso "Su nombre en mi cuaderno"-- Un Makano o un Flex. La real que es lo que siento yo que está a mi alcance", complementó diciendo Lester, nombre real de Supremo.
Luego, el creador digital estimó la cantidad de personas que espera para este evento, "van a haber cerca de 20 mil personas, posiblemente esta vez no se llene el estadio, pero sí van a haber 10 mil, sino pongo los boletos a peso y les doy el fresco. De que se llena se llena".
Supremo tiene en espera a sus seguidores, ya que está causando grandes expectativas con el artista que vendrá. "Uy, a mi me gustaría traerles a varios artistas porque ese Super Bowl Catracho lo implementamos nosotros", señaló.
Incluso, Supremo mencionó nombres como Yailin La Más Viral, Noriel, Chimbala, entre otros. A lo que la audiencia respondió votando por sus favoritos, hasta proponiendo otros artistas como Maluma, Anuel AA y muchos más.
Después de traer a Jon Z, las expectativas aumentan y en las próximas semanas, seguramente, se confirmará el nombre del artista invitado al medio tiempo del partido de tiktokers entre Honduras y Nicaragua.
Aparte, no se tiene confirmado el estadio donde se jugará, pero Supremo tiene en agenda el Estadio Nacional o el Estadio Juan Ramón Breve de Olancho.