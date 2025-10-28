Supremo acusa a Key Key y su equipo de tumbarle sus cuentas de TikTok

Supremo y Key Key están envueltos en una polémica, esto luego de lo sucedido entre el tiktoker y cantante Mr JC el del Palabreo contra Key Key, situación que desencadenó una ola de reacciones y acusaciones.
Supremo, amigo de Mr JC, salió en su defensa después de un supuesto altercado en el que aparentemente hubo empujones y amenazas entre él y el intérprete de "Tengo un plan" y su equipo de trabajo.
Posteriormente, apenas unos días después, Key Key dio una entrevista para el pódcast El Lengüetazo, donde dio sus declaraciones de todo lo sucedido, en la cual, en resumen, aseguró que tomará represalias en contra de Supremo: "el problema no era ni con él, solo se está encargando de coger números; yo me enteré de que él dice que no puede entrar a La Ceiba por amenazas del equipo de Key Key y que se cancela el partido. Solo está haciendo propaganda conmigo para que se te llene el estadio", atizó el artista urbano.
Ante esto, Supremo no se quedó callado y le contestó mediante una historia subida a sus redes sociales: "Imaginate que dice que soy chupa números, más bien yo soy el que le da números a todos. Nadie se acordaba de Key Key ahorita. Lo puse otra vez en el mapa, ahora la gente ya sabe de Key Key de nuevo".
Y esto no fue todo, Supremo hizo una fuerte acusación, luego de perder sus cuentas de TikTok, lo cual lo obligó a crear nuevas.
"Me mandaste a tumbar las tres cuentas, ya me enteré, que tu equipo de trabajo se encargó de tumbar mis cuentas de TikTok", expresó el creador digital, sin profundizar con más detalles al respecto.
Key Key no ha respondido a la acusación de haberle tumbado las cuentas, pero se mantiene viva la rivalidad entre estas dos personalidades del ámbito nacional.
Según los reglamentos de TikTok, las causas para bloquear una cuenta incluyen infringir las normas de la comunidad (discurso de odio, acoso, violencia, contenido sexual), suplantar identidades, realizar spam masivo de "me gusta" o seguir a muchas personas en poco tiempo, y crear o usar cuentas para evadir restricciones previas.
Asimismo, alcanzar el límite de advertencias por violar varias políticas de contenido o funciones de la plataforma puede ser una causa suficiente para que TikTok cierre una cuenta, esto sin importar la popularidad que una persona haya acumulado.