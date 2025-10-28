Supremo acusa a Key Key y su equipo de tumbarle sus cuentas de TikTok

Posteriormente, apenas unos días después, Key Key dio una entrevista para el pódcast El Lengüetazo, donde dio sus declaraciones de todo lo sucedido, en la cual, en resumen, aseguró que tomará represalias en contra de Supremo: "el problema no era ni con él, solo se está encargando de coger números; yo me enteré de que él dice que no puede entrar a La Ceiba por amenazas del equipo de Key Key y que se cancela el partido. Solo está haciendo propaganda conmigo para que se te llene el estadio", atizó el artista urbano.