Stranger Things 5 y las comparaciones inevitables con Dark

El lanzamiento del segundo volumen de la quinta temporada de Stranger Things reavivó el debate entre los fanáticos y desató una ola de teorías sobre cómo concluirá la historia. En redes sociales, muchos espectadores comenzaron a trazar paralelismos no solo con Dark, sino también con 1899, dos producciones europeas que dejaron una huella fuerte en la ciencia ficción televisiva.
Las comparaciones no son nuevas. Tanto Stranger Things como Dark arrancan con un elemento común: la desaparición de un niño. No obstante, a medida que avanzaron sus respectivas tramas, cada serie tomó un rumbo narrativo propio y claramente diferenciado.
La ficción alemana creada por Baran bo Odar y Jantje Friese se mantuvo anclada a una estructura de ciencia ficción dura, con énfasis en el suspenso, los bucles temporales y la causalidad. En cambio, la propuesta de los hermanos Duffer incorporó progresivamente más acción, terror y una galería creciente de personajes que expandieron el universo de Hawkins.
Uno de los puntos de mayor impacto del volumen dos aparece en el episodio cinco, “Shock Jock”, cuando Dustin revela que Vecna no fue el creador de la esfera suspendida sobre el laboratorio. Según explica, se trata de una “materia exótica”, un recurso energético singular que permite la estabilidad del Upside Down.
La secuencia llamó la atención por su parecido conceptual con la “partícula de Dios” presentada en Dark. Aunque sus funciones no son idénticas, ambas comparten la idea de una sustancia extraordinaria capaz de alterar las leyes del espacio y del tiempo, y de sostener realidades imposibles.
Durante gran parte de la serie, los protagonistas creyeron que el Upside Down era apenas una dimensión paralela oscura, infestada de criaturas como los Demogorgons, cubierta de esporas y recorrida por enredaderas orgánicas. El acceso se producía mediante portales ocultos que parecían conectar dos versiones deformadas del mismo lugar.
Sin embargo, la quinta temporada modificó por completo esa interpretación. El Upside Down dejó de ser un simple reflejo para convertirse en un nexo interdimensional que enlaza distintos momentos temporales y conecta Hawkins con un entorno aún más peligroso conocido como el Abyss.
Dustin define este fenómeno como un “agujero de gusano”, un conducto que une realidades distintas y donde el tiempo no fluye de manera lineal. El mundo permanece congelado en una fecha específica, mientras acontecimientos de diferentes épocas se superponen y conviven.
El Abyss se revela entonces como la verdadera fuente de las amenazas: allí residen el Mind Flayer, las criaturas, las enredaderas y todo aquello vinculado a Vecna. Según los registros del Dr. Brenner, el Upside Down se originó de forma accidental cuando Eleven intentó localizar a Henry y abrió una grieta hacia ese lugar.
Esta compleja mitología impulsó a los seguidores a profundizar las comparaciones entre Stranger Things, Dark y 1899, destacando el uso de conceptos físicos, experimentos con humanos y portales dimensionales. La inspiración detrás del desenlace fue confirmada por Matt Duffer: “Nos encanta la película El puente sobre el río Kwai. La idea en esa película es que necesitan volar ese puente. Es un objetivo militar importante”. Y añadió: “Así que pensamos que la idea de una versión sobrenatural de eso, donde... nuestros personajes finalmente necesitan destruir este ‘puente’ que conecta Hawkins con una dimensión maligna, era un objetivo realmente genial y algo que no habíamos visto antes”. El episodio final, titulado “The Rightside Up”, llegará a Netflix el 31 de diciembre.