Stranger Things 5 y las comparaciones inevitables con Dark

Esta compleja mitología impulsó a los seguidores a profundizar las comparaciones entre Stranger Things, Dark y 1899, destacando el uso de conceptos físicos, experimentos con humanos y portales dimensionales. La inspiración detrás del desenlace fue confirmada por Matt Duffer: “Nos encanta la película El puente sobre el río Kwai. La idea en esa película es que necesitan volar ese puente. Es un objetivo militar importante”. Y añadió: “Así que pensamos que la idea de una versión sobrenatural de eso, donde... nuestros personajes finalmente necesitan destruir este ‘puente’ que conecta Hawkins con una dimensión maligna, era un objetivo realmente genial y algo que no habíamos visto antes”. El episodio final, titulado “The Rightside Up”, llegará a Netflix el 31 de diciembre.