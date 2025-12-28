Navidad de reencuentros: Britney Spears y su hijo Jayden

La Navidad dejó un nuevo capítulo en la compleja relación familiar de Britney Spears. La cantante compartió las fiestas en Los Ángeles con su hijo menor, Jayden James, de 19 años, en un encuentro que evidenció un esfuerzo renovado por recomponer el vínculo madre e hijo, mientras que su primogénito, Sean Preston, de 20, decidió pasar las celebraciones en Luisiana con familiares de su tía Jamie Lynn Spears, informó People.
Para la artista, la reunión con Jayden tuvo un significado especial. Según personas cercanas, el encuentro fue vivido como un momento de conexión y alegría luego de años marcados por el distanciamiento y la falta de convivencia regular. “Britney se lo pasó muy bien celebrando la Navidad con Jayden, han sido unas vacaciones muy especiales”, aseguró una fuente próxima a la cantante a la revista.
Las señales de acercamiento no se limitan a este episodio. En semanas recientes, distintos gestos públicos y privados han reforzado la percepción de que la relación entre Spears y sus hijos atraviesa una etapa de reconstrucción paulatina.
Kevin Federline, padre de Jayden y Sean Preston, confirmó que, aunque no mantiene contacto directo con su exesposa, está al tanto de los diálogos que ella ha retomado con ambos jóvenes. “Sé que ella ha conversado con nuestros hijos, lo cual es bueno”, comentó durante una transmisión en Talk Shop Live.
El exbailarín también subrayó que sus hijos desean fortalecer el lazo con su madre. “Ellos absolutamente aman a su madre... Siempre he querido que tengan una conexión con su madre, igual que yo con la mía”, expresó.
El contexto familiar se volvió aún más complejo tras la publicación del libro de Federline, You Thought You Knew, en el que expone conflictos internos y describe las dificultades que, según su versión, los jóvenes enfrentaron para relacionarse con la estrella del pop.
Sobre esa obra, Federline afirmó que su motivación fue facilitar una reconciliación, incluso si eso implicaba quedar como el villano de la historia. “Haré eso para que mis hijos puedan tener una relación con su madre”, sostuvo.
Britney Spears, por su parte, ha manifestado en varias ocasiones su desacuerdo con el relato de su exesposo y su dolor por el distanciamiento. En un mensaje publicado en X, la intérprete se mostró tajante. “Siempre he suplicado y gritado por tener una vida con mis hijos. Las relaciones con adolescentes son complejas. Me he sentido desmoralizada por esta situación y siempre he pedido y casi rogado para que formen parte de mi vida”, escribió.
En el mismo mensaje, responsabilizó a Federline por el deterioro del vínculo. “Lamentablemente, ellos siempre han presenciado la falta de respeto mostrada por su propio padre hacia mí. Ellos también deben asumir su responsabilidad. Uno de mis hijos solo me ha visto 45 minutos en los últimos cinco años y el otro apenas cuatro visitas en ese mismo periodo”. La cantante cerró con una declaración que refleja su postura actual: “Yo también tengo orgullo. De ahora en adelante, les haré saber cuándo estoy disponible”.
A pesar de las tensiones, ha habido instantes de unión. En junio del año pasado, Britney compartió imágenes de un reencuentro con Jayden tras asistir juntos a una ceremonia religiosa, donde, según relató, “cantaron y alabaron”. Personas cercanas a la artista indicaron que desde noviembre de 2024, tras una visita de Jayden a su residencia en Los Ángeles, madre e hijo han mantenido encuentros frecuentes. “Pasar tiempo juntos la ha hecho feliz”, afirmó una fuente consultada por People, mientras el proceso de reconciliación familiar continúa en desarrollo.