Esto dijo Milagro Flores sobre su supuesto embarazo

La presentadora de televisión Milagro Flores ha vuelto a dar de qué hablar en los últimos días del mes de diciembre, luego de expandirse el rumor de que está embarazada.
Durante un en vivo con el creador de contenido Supremo, con quien sigue en proceso de conocerse aunque existen rumores de una relación sentimental, la hondureña manifestó sentir nauseas: "Me dio asco", expresó.
Incluso en el set de grabación de HCH, la conocida Elsa Oseguera "bromeó" con Milagro y con la presentadora Kennia Mondragón sobre que alguna de las dos estaba embarazada, lo cual ha alimentado más los rumores.
"Milly" respondió a lo dicho por Oseguera: "Yo soy señorita, ¿qué les pasa a ustedes?", mientras se sonreía y causaba las risas de sus compañeras.
"Yo no soy, ni marido tengo", agregó Flores en ese entonces, pero en redes sociales muchos internautas ya andan compartiendo la noticia como si fuese confirmada.
Sin confirmar la noticia, ella ha vuelto a hablar del tema, luego de contestar un comentario de uno de sus seguidores.
Durante uno de sus últimos en vivo en TikTok, Milagro se refirió con esta frase a un supuesto embarazo: "¿Y si estuviera embarazada, cúal es el problema? Y no soy mujer pues, raro sería que no". Esto tras que uno de sus seguidores le dijo que se hiciera una prueba de embarazo y la compartiera en un directo.
Los comentarios de sus seguidores exclamaban diferentes opiniones al respecto: "Pero es imposible porque ellos ahorita solo se están conociendo", "Milly planifica desde siempre"; "No sé, pero se ven bellos", entre otros.
Vale resaltar que después del primer semestre del 2024, Milagro Flores decidió congelar sus óvulos para ser madre dentro de al menos tres años, con lo cual apenas ha transcurrido poco más de un año.
La congelación de óvulos, también conocida como vitrificación de ovocitos, es una técnica de reproducción asistida que permite a las mujeres preservar su fertilidad, capturando sus óvulos en su momento más fértil (idealmente antes de los 35 años) para usarlos en el futuro, ya sea por posponer la maternidad por razones personales/profesionales u otros tratamientos.