Stephanie Cam anuncia que no participará en Miss Grand All Stars. La representante hondureña sorprendió a sus seguidores al comunicar que, debido a circunstancias desafortunadas, no podrá competir en la edición de Miss Grand All Stars, un sueño que esperaba cumplir este año.
“No existen palabras suficientes para agradecer tanto amor” es parte de su mensaje, Stephanie aseguró que cada muestra de afecto ha dejado una huella en su corazón, reconociendo el esfuerzo y la emoción de quienes han estado a su lado.
La hondureña también dedicó unas palabras de agradecimiento a la organización de Miss Grand International y Miss Grand All Stars por la oportunidad, comprensión y respaldo brindados.
Stephanie reveló la ilusión de volver a representar a Honduras y que ya había iniciado sus preparativos para subir nuevamente a un escenario internacional, una meta que mantenía con gran entusiasmo y dedicación.
La reina de belleza expresó su gratitud a todas las personas que la han acompañado durante su trayectoria y afirmó que siempre llevará con orgullo el amor de su gente.
Aunque no participará este año, la representante aseguró que mantiene la esperanza de que algún día pueda vivir esa experiencia y cumplir el anhelo de subir a ese escenario internacional.
La hondureña expresó que confía en que todo ocurre por una razón y que Dios tiene un propósito para cada etapa, incluso cuando las circunstancias no resultan como se esperaba. "A veces la vida nos lleva por caminos que nunca imaginamos, pero eso no significa que nuestros sueños hayan terminado" señaló la reina de belleza.
"A cada persona que me ha acompañado, que ha compartido mi historia, que ha dedicado su tiempo a crear videos, edits y mensajes llenos de cariño: gracias, de todo corazón", señaló Stephanie.
En la parte final de su mensaje, Stephanie Cam agradeció el respaldo de los hondureños y destacó el orgullo que siente por el apoyo recibido durante su trayectoria en los certámenes de belleza.
Aunque este capítulo se cierra, la representante hondureña mantiene viva la esperanza de cumplir ese sueño en el futuro. "Con todo mi corazón", así concluyó Stephanie Cam un mensaje que tocó a seguidores dentro y fuera de Honduras.