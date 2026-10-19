Netflix retransmitirá La Velada del Año de Ibai Llanos durante tres ediciones

La Velada del Año, el popular evento de boxeo y entretenimiento creado por el streamer español Ibai Llanos, ampliará su proyección internacional tras el anuncio de un acuerdo con Netflix para las próximas tres ediciones.
La plataforma de streaming confirmó que retransmitirá en exclusiva La Velada del Año en 2027, 2028 y 2029, lo que marcaría una nueva etapa para uno de los eventos digitales más populares del mundo hispanohablante.
La noticia fue anunciada por el propio Ibai Llanos este lunes a través de sus redes sociales, donde publicó un video en el que simuló una transmisión en Twitch para revelar el acuerdo.
En la grabación, el creador de contenido reflexiona sobre la evolución de La Velada del Año y el alcance que ha conseguido el evento a nivel internacional.
Junto al anuncio, Ibai compartió un mensaje en el que destacó la alianza con la plataforma de entretenimiento. “La Velada del Año x Netflix. Historia”, escribió en sus redes sociales.
Como despedida de la plataforma donde nació el proyecto, el streamer publicó un collage con imágenes de ediciones anteriores y recordó los inicios del evento, celebrado por primera vez el 26 de mayo de 2021.
“Empezamos en una discoteca. Con 40 personas en el público. Cinco años y medio después hemos anunciado un acuerdo con Netflix que nos llevará al siguiente nivel”, expresó el creador español.
Ibai también agradeció el respaldo de la comunidad que lo ha acompañado durante estos años, así como el trabajo de quienes han participado en la organización del espectáculo.
El streamer dedicó palabras de reconocimiento a los espectadores, compradores de entradas, participantes y trabajadores que han contribuido al crecimiento de La Velada del Año, consolidándola como un fenómeno de masas en el mundo digital.
Con este acuerdo, Netflix apuesta por uno de los eventos más seguidos del entretenimiento en internet, mientras que La Velada del Año busca ampliar su audiencia global y consolidarse como un espectáculo de referencia en la industria del streaming y los eventos en directo.