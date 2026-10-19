Victoria's Secret Fashion Show: Barbara Palvin vuelve a conquistar la pasarela

Semanas después de convertirse en madre, la modelo húngara Barbara Palvin volvió a encender los reflectores en el Victoria’s Secret Fashion Show 2026. Con seguridad, elegancia y una ovacionada aparición, la modelo firmó uno de los regresos más impactantes e inspiradores del año.
Durante años, Barbara fue señalada por lucir una figura distinta a la que dominaba las pasarelas de la época. Ahora, tras convertirse en madre, su regreso al desfile de 2026 demuestra que las etiquetas pasan, pero las verdaderas estrellas permanecen.
En 2018 comenzó su historia de amor con Dylan Sprouse. Lo que parecía un romance pasajero terminó convirtiéndose en una de las relaciones más estables y queridas del espectáculo. La pareja selló su amor con una boda íntima en Hungría rodeados de familiares y amigos.
Su belleza fresca y natural la llevó rápidamente a protagonizar editoriales, campañas y portadas para algunas de las publicaciones más prestigiosas del mundo.
Su regreso dio de que hablar y antes del evento, la modelo reveló que estaba a punto de cumplir seis semanas de posparto y describió como "empoderador" que Victoria's Secret la invitara a participar en esta etapa de su vida.
El día que la llamaron "plus size". La modelo fue objeto de debate por tener una silueta diferente a la de otras ángeles de Victoria's Secret, una etiqueta que generó controversia en todo el mundo
"Nunca me sentí plus size". Bárbara defendió su cuerpo y dejó claro que no estaba dispuesta a cambiar para encajar en los estándares de nadie.
Su llegada a Victoria's Secret fue vista por muchos como una señal de que la industria comenzaba a aceptar más diversidad en la belleza.
Barbara volvió a la pasarela de Victoria's Secret 2026 convertida en madre, demostrando que sigue siendo una de las figuras más influyentes del modelaje.
Más allá de la moda, su historia demuestra que el éxito llega cuando una mujer decide abrazar su autenticidad y convertir sus diferencias en fortalezas.
Hay regresos que hablan de moda y otros que hablan de crecimiento. El de Barbara Palvin pertenece a la segunda categoría. Porque detrás de las luces de Victoria's Secret no desfiló únicamente una de las modelos más reconocidas de su generación. También caminó una mujer que, después de convertirse en madre, volvió a encontrarse con la profesión que ama sin dejar atrás la persona en la que se ha convertido.