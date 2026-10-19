Victoria's Secret Fashion Show: Barbara Palvin vuelve a conquistar la pasarela

Hay regresos que hablan de moda y otros que hablan de crecimiento. El de Barbara Palvin pertenece a la segunda categoría. Porque detrás de las luces de Victoria's Secret no desfiló únicamente una de las modelos más reconocidas de su generación. También caminó una mujer que, después de convertirse en madre, volvió a encontrarse con la profesión que ama sin dejar atrás la persona en la que se ha convertido.