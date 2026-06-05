Sofía Vergara: "El Mundial es para olvidar las diferencias"

"La pasión, la energía y lo que tenemos nosotros por ese deporte no se puede comparar a la que se tiene en este país", admite la barranquillera. Aunque matiza que EE.UU. poco a poco se está contagiando del espíritu latino por el fútbol, en parte por el fervor que la comunidad hispana, predominante en el país, le inyecta a un deporte al que tradicionalmente llaman 'soccer'. La enorme ola de migrantes ha transformado el panorama deportivo, convirtiendo a esta gran competición, que comienza en México el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, en un puente que le permite reconectarse con los recuerdos de su infancia.