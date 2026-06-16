"Shrek 5": tráiler revela nuevos personajes y un Muy Muy Lejano renovado

"Shrek 5" finalmente mostró sus primeras imágenes y dejó claro que el regreso del ogro más famoso del cine animado llegará cargado de nostalgia, humor y nuevas aventuras. DreamWorks y Universal Pictures revelaron el primer tráiler oficial de la esperada película, cuyo estreno está previsto para 2027.
El adelanto marca el regreso de una de las franquicias más exitosas de la animación moderna, una saga que conquistó a varias generaciones gracias a su irreverente parodia de los cuentos de hadas y a personajes que se convirtieron en íconos de la cultura popular.
El avance inicia con un guiño especial para los seguidores más fieles. Un libro de cuentos aparece en pantalla como referencia a "Shrek!", la obra escrita por William Steig que inspiró la creación de toda la franquicia y dio origen a uno de los universos animados más exitosos del siglo XXI.
A partir de ese momento, las imágenes revelan un renovado reino de Muy Muy Lejano, donde los personajes se enfrentan a nuevas situaciones y referencias contemporáneas. Entre los momentos más comentados destaca la aparición de un muñeco de nieve que recuerda inevitablemente a personajes de la exitosa película "Frozen", en una nueva muestra del característico humor satírico de la saga.
Uno de los aspectos que más conversación generó fue la confirmación definitiva del nuevo estilo visual. Meses atrás, la actualización en el diseño de los personajes había provocado opiniones divididas entre los fanáticos, pero el tráiler demuestra que DreamWorks mantendrá esta renovada estética para la quinta entrega.
La buena noticia para los seguidores es que las voces originales estarán de regreso. Mike Myers volverá a interpretar a Shrek, Eddie Murphy retomará el papel de Burro y Cameron Diaz dará nuevamente vida a Fiona, reuniendo así al elenco principal que ayudó a convertir la saga en un fenómeno global.
El regreso de Murphy había sido adelantado por el propio actor en 2024, cuando reveló que la producción ya se encontraba en marcha. En aquel momento también confirmó que Burro protagonizará una película derivada, ampliando aún más el universo de personajes que rodean al famoso ogro verde.
Detrás del proyecto se encuentra Walt Dohrn, una figura ampliamente conocida dentro de la franquicia. El cineasta participó como guionista y artista en "Shrek 2" y "Shrek the Third", además de desempeñarse como jefe de historia y voz de Rumpelstiltskin en "Shrek Forever After".
La historia de éxito de la saga comenzó en 2001 con el estreno de "Shrek", película que hizo historia al convertirse en la primera ganadora del Premio Óscar a Mejor Película Animada. Su mezcla de humor, aventura y crítica a los cuentos tradicionales transformó por completo el panorama del cine familiar.
El impacto también se reflejó en la taquilla. La primera entrega recaudó cerca de 487 millones de dólares en todo el mundo, mientras que "Shrek 2" elevó esa cifra hasta superar los 928 millones. Posteriormente llegaron "Shrek the Third" y "Shrek Forever After", consolidando a la franquicia como una de las más rentables de DreamWorks. La película buscará conquistar tanto a quienes crecieron con la saga como a una nueva generación de espectadores que está a punto de descubrir el encanto de Muy Muy Lejano.