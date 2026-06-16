"Shrek 5": tráiler revela nuevos personajes y un Muy Muy Lejano renovado

El impacto también se reflejó en la taquilla. La primera entrega recaudó cerca de 487 millones de dólares en todo el mundo, mientras que "Shrek 2" elevó esa cifra hasta superar los 928 millones. Posteriormente llegaron "Shrek the Third" y "Shrek Forever After", consolidando a la franquicia como una de las más rentables de DreamWorks. La película buscará conquistar tanto a quienes crecieron con la saga como a una nueva generación de espectadores que está a punto de descubrir el encanto de Muy Muy Lejano.