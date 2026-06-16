Horóscopo de hoy, 16 de junio, predicciones de cada signo zodiacal

Tal vez te plantees hacer algún deporte de forma profesional.
ARIES (21 de marzo - 20 de abril). Las cuestiones intelectuales, culturales o relacionadas con la imaginación y la creatividad tomarán hoy tu escenario vital para proporcionarte muy buenos momentos, sobre todo si te dedicas profesionalmente a estas cuestiones, pero también en plan de ocio.
TAURO (21 abril - 20 mayo). El estrés, los nervios acumulados en los últimos días pueden haber dañado tu estómago; tendrás la oportunidad de cuidarlo con comidas caseras y reposo durante este fin de semana, alguien se ocupará de que así sea.
GÉMINIS (21 mayo - 21 junio). Tus problemas con el presupuesto mensual para gastos pueden acrecentarse hoy si sales a comprar sin un plan definido. Acabarás gastando mucho dinero sin saber muy bien en qué si no te haces una lista cerrada con tus necesidades reales.
CÁNCER (22 junio - 22 julio). Inicias una etapa de gran fertilidad en todos los campos. Tus relaciones personales se afianzan y fortalecen; puede ser un buen momento para aumentar la familia. En el plano profesional, si controlas tus energías, los proyectos se multiplicarán.
LEO (23 julio - 22 agosto). Tu pareja puede estar algo cansada de que sólo la utilices como paño de lágrimas. Es el momento de animarte un poco, sacar todo lo divertido que hay en tu personalidad y volcarte en pasarlo bien junto a la persona que te quiere.
VIRGO (23 agosto - 21 septiembre). Ceder y conceder victorias parciales en el terreno afectivo también forma parte del juego amoroso. No debes ser siempre el ganador, porque a ese juego no conseguirás enganchar a nadie. En esta jornada tendrás ocasión de comprobarlo.
LIBRA (22 septiembre - 22 octubre). A estas alturas de la semana, tu organismo funcionará como una máquina perfecta, que solo tienes que engrasar adecuadamente con una alimentación sana y ejercicio regular. Tal vez te plantees hacer algún deporte de forma profesional.
ESCORPIO (23 octubre - 21 noviembre). Excelente jornada en el terreno sentimental, en especial si tienes conflictos sin resolver desde hace días; libere tus emociones y todo volverá a su cauce. Si no tienes pareja, surgirán contactos donde menos lo esperabas.
SAGITARIO (22 noviembre - 22 diciembre). Tómate, ahora que puedes, el tiempo que sea necesario para organizarte mejor y procurar trabajar de una forma más racional. No es un buen momento para meterte a resolver situaciones de los demás, sobre todo en temas de amor.
CAPRICORNIO (23 diciembre - 21 enero). Tu sensibilidad está a flor de piel y eso te predispondrá al enamoramiento. Si no quieres que te pille por sorpresa, ponte en guardia cuanto antes. Surgirán sorpresas en tu entorno que te harán dudar de algunas personas que creías leales.
ACUARIO (22 enero - 21 febrero). Si el ambiente laboral está relajado, será un buen día para plantear nuevas ideas, esas que has ido relegando en un cajón por tus dudas ante su viabilidad. Ha llegado el momento, los astros te auguran muchas posibilidades de éxito.
PISCIS (22 de febrero - 20 de marzo). Será un día de tranquilidad en el que podrías aprovechar para cuidarte un poco. El descanso es parte de este cuidado, así que debes procurar que nada te perturbe. Disfrutas de un gran momento sentimental que te vuelve alegre y a la par atractivo.