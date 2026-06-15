¿Quién es Haley Amaya? Conozca a Miss Grand Honduras Comunidad USA

Haley Jaylene Amaya, de 28 años, es una modelo profesional y líder comunitaria hondureña-estadounidense que ha desarrollado una destacada trayectoria en la industria de la moda y los medios de comunicación.
A lo largo de su carrera, ha colaborado con marcas internacionales como modelo y ha participado en eventos culturales y comunitarios tanto en Estados Unidos como en Centroamérica.
Actualmente, es directora de Cultura Cinco Estrellas, una organización enfocada en fortalecer la identidad cultural y promover el desarrollo de jóvenes a través del arte y la educación.
Además, fundó Model With Fibroids, una plataforma dedicada a crear conciencia sobre la salud femenina y brindar apoyo a mujeres en distintas partes del mundo.
Apasionada por el bienestar, la cultura y el deporte, disfruta viajar, bailar folclore y conectar con diversas comunidades, inspirando a otros a sentirse orgullosos de sus raíces y del impacto que pueden generar.
Amaya inició su carrera en el modelaje a los cinco años. A los 18 años firmó con la reconocida agencia internacional Wilhelmina Models, un paso que impulsó su proyección profesional en la industria.
También ha participado en certámenes de belleza como Top Model of the Year y Miss Honduras Independencia en Los Ángeles, concurso en el que obtuvo la corona.
Una experiencia que transformó su vida:
En 2023, Haley Amaya enfrentó un desafío personal que la llevó a replantear distintos aspectos de su vida y a pausar varios proyectos profesionales.Según relató en una entrevista, fue diagnosticada con fibromas, una condición que le provocó diversos cambios físicos, entre ellos acné quístico.
Según relató en una entrevista, fue diagnosticada con fibromas, una condición que le provocó diversos cambios físicos, entre ellos acné quístico.
Amaya explicó que esta experiencia la impulsó a prestar mayor atención a su salud y bienestar integral.
“La experiencia me obligó a escuchar mi cuerpo y transformar mi vida desde adentro”, expresó en la entrevista.
Su vivencia personal la motivó posteriormente a impulsar iniciativas de concienciación sobre la salud femenina a través de su plataforma Model With Fibroids.