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¿Quién es Haley Amaya? Conozca a Miss Grand Honduras Comunidad USA

Conozca la historia de Haley Amaya, modelo hondureña-estadounidense y recién elegida Miss Grand Honduras Comunidad USA.

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 16:33 -
  • Cinthya Ortíz
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Haley Jaylene Amaya, de 28 años, es una modelo profesional y líder comunitaria hondureña-estadounidense que ha desarrollado una destacada trayectoria en la industria de la moda y los medios de comunicación.

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A lo largo de su carrera, ha colaborado con marcas internacionales como modelo y ha participado en eventos culturales y comunitarios tanto en Estados Unidos como en Centroamérica.

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Actualmente, es directora de Cultura Cinco Estrellas, una organización enfocada en fortalecer la identidad cultural y promover el desarrollo de jóvenes a través del arte y la educación.

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Además, fundó Model With Fibroids, una plataforma dedicada a crear conciencia sobre la salud femenina y brindar apoyo a mujeres en distintas partes del mundo.

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Apasionada por el bienestar, la cultura y el deporte, disfruta viajar, bailar folclore y conectar con diversas comunidades, inspirando a otros a sentirse orgullosos de sus raíces y del impacto que pueden generar.

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Amaya inició su carrera en el modelaje a los cinco años. A los 18 años firmó con la reconocida agencia internacional Wilhelmina Models, un paso que impulsó su proyección profesional en la industria.

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También ha participado en certámenes de belleza como Top Model of the Year y Miss Honduras Independencia en Los Ángeles, concurso en el que obtuvo la corona.

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Una experiencia que transformó su vida:

En 2023, Haley Amaya enfrentó un desafío personal que la llevó a replantear distintos aspectos de su vida y a pausar varios proyectos profesionales.Según relató en una entrevista, fue diagnosticada con fibromas, una condición que le provocó diversos cambios físicos, entre ellos acné quístico.

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Según relató en una entrevista, fue diagnosticada con fibromas, una condición que le provocó diversos cambios físicos, entre ellos acné quístico.

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Amaya explicó que esta experiencia la impulsó a prestar mayor atención a su salud y bienestar integral.

“La experiencia me obligó a escuchar mi cuerpo y transformar mi vida desde adentro”, expresó en la entrevista.

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“La experiencia me obligó a escuchar mi cuerpo y transformar mi vida desde adentro”, expresó en la entrevista.

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Su vivencia personal la motivó posteriormente a impulsar iniciativas de concienciación sobre la salud femenina a través de su plataforma Model With Fibroids.
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