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Onda tropical y vaguada afectarán a Honduras durante esta semana

A partir del miércoles, los efectos de una onda tropical comenzarán a influir sobre el territorio nacional, incrementando las lluvias en la zona oriental

Onda tropical y vaguada afectarán a Honduras durante esta semana
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Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantendrán bajo vigilancia las condiciones climáticas que afectarán al país durante la semana del 15 al 21 de junio.
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Según informó la institución, Honduras estará influenciada por varios fenómenos atmosféricos que podrían generar lluvias intensas y condiciones adversas en distintas regiones.
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Entre los sistemas identificados se encuentran una vaguada en altura, el ingreso de una onda tropical y el incremento del oleaje en el Golfo de Fonseca.
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Debido a esta situación, Copeco emitió una alerta verde para la línea costera del Golfo de Fonseca, donde se prevén marejadas y otros efectos asociados al fuerte oleaje.
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El meteorólogo de turno, Víctor Ortega, explicó que durante los próximos días se registrarán precipitaciones en gran parte del territorio nacional.
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Detalló que la vaguada favorecerá la formación de nubes de tormenta, especialmente en las regiones occidental y sur del país.
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Estas condiciones dejarán lluvias de consideración entre el lunes y el miércoles, siendo este último día uno de los más críticos por la intensidad de las precipitaciones.
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Ortega señaló que departamentos como Choluteca y Valle podrían experimentar lluvias más fuertes acompañadas de actividad eléctrica.
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Asimismo, advirtió que durante la semana se presentarán mareas vivas y un fuerte rompimiento del oleaje en las aguas del Golfo de Fonseca.
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A partir del miércoles, los efectos de una onda tropical comenzarán a influir sobre el territorio nacional, incrementando las lluvias en la zona oriental.
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Los departamentos de Colón y Gracias a Dios figuran entre las áreas donde se esperan mayores acumulados de precipitación por el paso de este fenómeno.
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Las autoridades también recomendaron a la población de Francisco Morazán, Lempira y la región sur mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las medidas de prevención ante cualquier eventualidad.
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