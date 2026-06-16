Onda tropical y vaguada afectarán a Honduras durante esta semana

Las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) mantendrán bajo vigilancia las condiciones climáticas que afectarán al país durante la semana del 15 al 21 de junio.
Según informó la institución, Honduras estará influenciada por varios fenómenos atmosféricos que podrían generar lluvias intensas y condiciones adversas en distintas regiones.
Entre los sistemas identificados se encuentran una vaguada en altura, el ingreso de una onda tropical y el incremento del oleaje en el Golfo de Fonseca.
Debido a esta situación, Copeco emitió una alerta verde para la línea costera del Golfo de Fonseca, donde se prevén marejadas y otros efectos asociados al fuerte oleaje.
El meteorólogo de turno, Víctor Ortega, explicó que durante los próximos días se registrarán precipitaciones en gran parte del territorio nacional.
Detalló que la vaguada favorecerá la formación de nubes de tormenta, especialmente en las regiones occidental y sur del país.
Estas condiciones dejarán lluvias de consideración entre el lunes y el miércoles, siendo este último día uno de los más críticos por la intensidad de las precipitaciones.
Ortega señaló que departamentos como Choluteca y Valle podrían experimentar lluvias más fuertes acompañadas de actividad eléctrica.
Asimismo, advirtió que durante la semana se presentarán mareas vivas y un fuerte rompimiento del oleaje en las aguas del Golfo de Fonseca.
A partir del miércoles, los efectos de una onda tropical comenzarán a influir sobre el territorio nacional, incrementando las lluvias en la zona oriental.
Los departamentos de Colón y Gracias a Dios figuran entre las áreas donde se esperan mayores acumulados de precipitación por el paso de este fenómeno.
Las autoridades también recomendaron a la población de Francisco Morazán, Lempira y la región sur mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las medidas de prevención ante cualquier eventualidad.