Shakira deslumbra a Cali en dos noches de pura emoción

‘La Loba’ inició su espectáculo con varios de sus temas clásicos, en una presentación cargada de energía que contagió de inmediato a los más de 77.000 espectadores que gritaron de emoción al verla aparecer en el escenario.
“Estoy feliz de volver a casa. Esta es una de las ciudades que más quería visitar durante la gira”, dijo Shakira al saludar al público caleño, que la esperó durante horas para disfrutar del concierto.
La puesta en escena contó con la presentación del Grupo Niche, legendaria orquesta de salsa que abrió el espectáculo con un repertorio de clásicos como “Cali Pachanguero” y “Gotas de Lluvia”.
Luego, la mezcla de voces y ritmos se hizo sentir cuando Shakira y Niche compartieron escenario para interpretar “Sin Sentimiento”, desatando aplausos y ovaciones.
Éxitos como “Ciega Sordomuda”, “Suerte”, “Antología” y “Ojos Así” retumbaron en el estadio Pascual Guerrero, que por una noche dejó el fútbol para recibir un espectáculo lleno de luces, baile y emoción.
La emoción alcanzó su punto más alto cuando la artista interpretó “Las Mujeres ya no Lloran”, “Soltera” y “Monotonía”, de sus más recientes producciones, enviando mensajes de empoderamiento al público femenino.
“Ya saben que lo mío no ha sido fácil en los últimos años, pero de las caídas nadie se salva. Las mujeres, cada vez que nos caemos, nos levantamos más fuertes, sabias y resilientes”, expresó Shakira.
Tras sus presentaciones en Cali, Shakira se presentará el 1 de noviembre en el estadio El Campín de Bogotá, antes de continuar con otros 30 conciertos de su gira mundial hasta diciembre.
Con estas fechas, la cantante completa más de 50 conciertos con entradas agotadas, sumando más de 2,5 millones de boletos vendidos, lo que consolida su tour como la gira latina más grande de 2025.
El espectáculo se ubica en el segundo puesto mundial de giras más taquilleras del año, solo detrás de Coldplay y por encima de artistas como Paul McCartney y Bruno Mars.
AME1883. CALI (COLOMBIA), 25/10/2025.- La cantante colombiana Shakira se presenta como parte de su gira 'Las mujeres ya no lloran World Tour' este sábado, en el estadio Pascual Guerrero de Cali (Colombia). EFE/ Ernesto Guzmán