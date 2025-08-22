  1. Inicio
Sensuales y encantadoras pomponeras en "La Gran Revancha"

Las tiktokers animaron la previa del partido con tremendo show que fue muy aplaudido por el público.

Las pomponeras del partido de vuelta entre los tiktokers hondureños y salvadoreños han desatado la locura entre los fans.

El cuerpo de pomponeras liderado por "La bicha catracha", lucieron un bonito atuendo de blanco, con faldita y camiseta de la selección, con sus pompones azul y blanco.

Las pomponeras son un símbolo de alegría, energía y dinamismo en este evento deportivo y de entretenimiento.

Más allá del espectáculo, ser pomponera implica disciplina, trabajo en equipo y pasión. Detrás de cada rutina hay horas de ensayo, coordinación perfecta y esfuerzo físico que se combina con la gracia y la elegancia que ellas transmiten en cada presentación.
Su belleza no radica únicamente en su aspecto, sino también en la actitud positiva, la confianza y el carisma que proyectan. Con sus sonrisas contagiosas y su energía vibrante, logran motivar al equipo hondureño que apoyan y emocionar a quienes las observan.
Las bellas pomponeras representan juventud, talento y dedicación; son embajadoras de la alegría que transforman cualquier escenario en una fiesta llena de color, movimiento y entusiasmo.
Las creadoras de contenido salieron corriendo por toda la cancha para deleitar a sus fans al ritmo de la música.

La bicha, Loruga, Betanco, y Nicki Escobar son algunas de las famosas tiktokers.
Las muchachas estuvieron ensayando durante toda la semana para dar el mejor show.

El equipo de chicas se robó el show tras su llegada a la cancha.

