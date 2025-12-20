Romeo Catracho es criticado por tildar de "quitamaridos" a una amiga en TV

El Romeo Catracho es un imitador hondureño del artista Romeo Santos. Su popularidad se debe a un concurso de imitadores del dominicano. Desde ese momento comenzó a figurar con ese nombre.
Su nombre es Oneal Barcelona, también excompetidor de Calle 7 Honduras, donde comenzó su apogeo con el público local.
"Romeo" reside en España, donde se proyecta como cantante ofreciendo conciertos. Su imitación de Romeo Santos le ha dado la oportunidad de trabajar a nivel internacional.
Su nombre ha vuelto a figurar, aunque esta vez no por algo positivo. En un programa de televisión español llamado "El diario de Jorge", que consiste en compartir historias extraordinarias, sorprendentes y emocionantes de "personas anónimas", realizado en directo, bajo la dirección del presentador Jorge Javier Vásquez.
Oneal concursó y estuvo acompañado de quien era su amiga, según se lee en la rotulación del programa. Ahí también decía que "una traición acabó con su relación y él buscaba una explicación".
El nombre de su amiga que aparece en el programa es Taty Palacios, una hondureña creadora de contenido y residente en España.
El "Romeo" y Taty estaban en el programa con la intención de solventar el problema, pero el catracho inició llamándole, según palabras del presentador: "inmadura y traidora". Además, se dijo que él la ayudó cuando ella más lo necesitaba, pero le pagó criticándolo y traicionándolo.
Lo que llamó la atención es la forma en la que se expresó Oneal de Taty. "Estuvo hablando a mis espaldas. Dijo que mis eventos no servían y que los eventos de otras personas eran mejores que los míos. Que yo era falso, que me molestaba que las personas no me lamieran los zapatos. Entonces yo la bloqueé de todos lados; se murió para mí, la mamá no dio a luz; no parió, no vino a este mundo", expresó Barcelona.
Oneal también manifestó que había escuchado rumores de ella, que era una "bajamaridos". Y agregó: "Mi exesposa no quería que yo tuviera una relación con ella por lo que le decían. Aunque también he aprendido que cuando la gente habla mal de ti es porque tienes algo bueno, por eso le di la oportunidad".
El presentador le preguntó a Oneal si le gustaba ella, a lo que este respondió: "No, yo soy demasiado fino. Soy demasiado caro. Cuando uno es fino y caro quiere comer así, yo no como cualquier cosa. Yo no soy de esos que si respira se le da, yo no soy así", exclamó en el programa en vivo, ante la presencia de la dama.
Taty Palacios apenas contestó a lo dicho por Oneal. "Yo no era su amiga íntima para que haya dicho que lo traicioné". Lo cierto es que usuarios en internet se han ido contra el catracho por los comentarios vertidos en el programa, mientras a ella le reclaman el no haberse defendido en vivo en la televisión. Aunque muchos comentarios afirman que este programa es solo contenido de entretenimiento y nada de lo dicho es cierto.
Y esto no fue todo, un concierto próximo del Romeo Catracho fue cancelado por el organizador luego de los comentarios dichos sobre su examiga. El evento se llevaría a cabo en una discoteca de Madrid. "Para nosotros siempre será primero la integridad física y emocional de las personas, debido a las recientes declaraciones de nuestro compatriota Oneal en un programa de tv, hemos decidido cancelar su presentación en nuestras instalaciones. Para nosotros es muy importante los valores y el respeto hacia las mujeres y las personas en general".