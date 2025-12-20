Romeo Catracho es criticado por tildar de "quitamaridos" a una amiga en TV

Lo que llamó la atención es la forma en la que se expresó Oneal de Taty. "Estuvo hablando a mis espaldas. Dijo que mis eventos no servían y que los eventos de otras personas eran mejores que los míos. Que yo era falso, que me molestaba que las personas no me lamieran los zapatos. Entonces yo la bloqueé de todos lados; se murió para mí, la mamá no dio a luz; no parió, no vino a este mundo", expresó Barcelona.