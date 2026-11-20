Según informó Deadline, Culkin conversó con Greenbaum durante el verano, después de que circularan rumores en internet sobre su posible regreso a la franquicia.
Ahora que es padre, el actor tiene una perspectiva interesante sobre el futuro de su personaje, Kevin McCallister, quien sería retratado como un adulto más maduro, tras haber sobrevivido al abandono y a los robos durante su infancia.
Fuentes confirmaron que una secuela protagonizada por Culkin, con Seth Rogen y Evan Goldberg (creadores de Point Grey) como guionistas y productores, se encuentra en fase inicial de desarrollo en 20th Century Studios, propiedad de Disney. Ambos trabajan con Culkin en la idea para esta nueva entrega.
Chris Columbus habló tanto de la primera película, estrenada en 1990, como de la secuela Solo en casa 2: Perdido en Nueva York.
Ambas producciones recaudaron en conjunto 836,3 millones de dólares. Hasta el momento, no se sabe si el director regresará para este proyecto.
En 1997 se estrenó una tercera entrega sin Culkin. Con ella, la franquicia alcanzó una recaudación de 915,7 millones de dólares a nivel mundial.
Por otra parte, Mi pobre angelito volvió a figurar esta semana entre las 10 películas más vistas en plataformas de streaming, según Nielsen.
La producción realizó el noveno puesto, con 177 millones de minutos reproducidos en Disney+.
Disney declinó hacer comentarios sobre la noticia.