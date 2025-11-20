¿Se siente culpable? Salma Flores rompe el silencio tras ruptura de Elsa Oseguera y Davis Flow

Después de que la periodista hondureña Elsa Oseguera confirmara públicamente, y entre lágrimas, su separación de Davis Flow. La noticia desató de inmediato una ola de comentarios en redes sociales. ¿Fue Salma Flores la culpable de esta separación? Así respondió la influencer nicaragüense.
Las dudas de que la pareja terminara por "otra persona" surgieron después de que circulara un video publicado por Yeiktoker, que muestra cómo él planeaba un posible "shippeo" entre Salma Flores y Davis dentro de la Casa de Yeik. Durante un live en TikTok, Salma reaccionó a la ruptura entre Elsa Oseguera y Davis Flores, luego de que el influencer brasileño João la cuestionara directamente
João inició la conversación sin rodeos: "Mira lo que causaste, Salma". Ella, visiblemente confundida, respondió: "¿Qué causé?". Fue allí cuando él le contó sobre la ruptura de Elsa y Davis.
Sin ocultar su incredulidad, Salma preguntó: "¿Dónde salió eso?". La tiktoker no dio crédito a lo que escuchó y buscó confirmar la veracidad de la separación: "¿Estás seguro?". Al parecer, la noticia la tomó por sorpresa.
João reprodujo el audio del video que Oseguera había publicado horas antes, donde, entre lágrimas, confirmó que su relación con Davis llegó a su fin. Salma reaccionó muy sorprendida ante la situación.
Al escuchar la grabación, Salma preguntó: "¿Y puso que era por mí?". João evitó responder y reiteró que ella siempre había sido respetuosa, recordándole que su vínculo con Davis era únicamente de amistad.
La tiktoker insistió en ese punto: Davis "solo es un amigo", afirmó. Entre la confusión, también reprochó a João su insistencia con los rumores y le pidió que dejara de ser "tan chambroso".
Salma quiso saber cuándo se había publicado el video de Oseguera. João respondió que la periodista lo había difundido unas siete horas antes y añadió que Davis ya había reaccionado. Salma incluso consultó si Oseguera habría malinterpretado el rumor sobre la supuesta relación en La Casa de Yeik, surgido en el reality.
Entonces João la sorprendió otra vez: "Por tu culpa, porque vos estabas diciendo del shippeo". Salma respndió entre risas que él era quien andaba "muy chismoso".
Para contextualizar la situación, João leyó el comunicado publicado por Oseguera, donde expuso conflictos con el padre de su hija, dificultades legales y episodios que calificó como "vergonzosos e inmorales".
Al cierre del live, Salma sostuvo que todo se trataba de un malentendido y negó cualquier vínculo sentimental con Davis Flow. Afirmó que no tenía relación alguna con la ruptura, aclarando con firmeza su posición ante la polémica.
Salma Flores se volvió tendencia en Honduras tras su relación con Supremo y su éxito en TikTok con más de 4.3 millones de seguidores, además de participar en La Casa de Yeik.