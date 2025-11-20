¿Se siente culpable? Salma Flores rompe el silencio tras ruptura de Elsa Oseguera y Davis Flow

Las dudas de que la pareja terminara por "otra persona" surgieron después de que circulara un video publicado por Yeiktoker, que muestra cómo él planeaba un posible "shippeo" entre Salma Flores y Davis dentro de la Casa de Yeik. Durante un live en TikTok, Salma reaccionó a la ruptura entre Elsa Oseguera y Davis Flores, luego de que el influencer brasileño João la cuestionara directamente