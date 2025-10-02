El reguetonero Nicky Jam recibe título de doctorado honorífico en Colombia

Nick Rivera Caminero, mejor conocido artísticamente como Nicky Jam, compartió un emotivo momento en las redes sociales tras recibir de parte de la Universidad de la Costa, CUC, un doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural, el cual reconoce su trayectoria, resiliencia personal y contribución al fortalecimiento de la identidad cultural latinoamericana.
Durante el acto, Mario Maury Ardila, presidente del Consejo Directivo de la CUC, destacó que este reconocimiento exalta no solo la obra musical de Nicky Jam, sino también su ejemplo de disciplina y transformación que lo han convertido en un referente para las nuevas generaciones.
Nicky Jam ha diversificado su carrera hacia distintos sectores de la economía creativa y digital, consolidándose como empresario en proyectos como su disquera, La Industria Bakery, su serie biográfica en Netflix y su participación en múltiples espacios artísticos y comerciales. Nicky celebró este momento junto a su esposa Juana Valentina Varón, una modelo colombiana 21 años más joven que él.
Un doctorado honoris causa es un título honorífico que otorgan las universidades y otras instituciones a personas que han realizado méritos excepcionales en un campo específico o por su servicio a la comunidad, sin que necesariamente posean estudios académicos formales en esa área. Este título, cuyo nombre significa "por causa de honor", reconoce la trayectoria y el impacto de una persona y no confiere cualificaciones académicas ni está ligado a la realización de pruebas o estudios.
“Yo vengo de un barrio en el que muchos no terminan las escuelas, donde muchos no están conmigo hoy en día, no están vivos, un barrio muy difícil de criarse. Estar aquí para mi es un honor, he ganado Grammys, diferentes premios y nada es tan gratificante como este reconocimiento que se me está dando aquí. Mucha gente piensa que el dinero hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es lo que la hace pobre", manifestó el artista durante su discurso de agradecimiento.
Yo vivo cien por ciento orgulloso de este reconocimiento porque yo siempre he tenido en mente que la educación es todo. He ganado varios premios, pero sé que uno de los premios que mi papá quería ver era este que tengo aquí en las manos”, continuí diciendo Nicky Jam tras recibir el título.
Con este doctorado Honoris Causa la Universidad de la Costa reafirma su compromiso con la promoción de líderes que, desde el arte y la cultura, transforman realidades y proyectan al mundo el talento latinoamericano como motor de identidad, desarrollo y esperanza.
El artista nacido en Massachusetts, EUA, cuyo padre es purtorriqueño y madre dominicana, escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram junto a un carrusel de fotografías:"Gracias de corazón a la Universidad de la Costa por concederme el Doctorado Honoris Causa en Industrias Creativas y Emprendimiento Cultural. Un honor que recibo con humildad y compromiso. Lo recibo con mucha gratitud y con más ganas que nunca de seguir creando y compartiendo".
Esta declaración, motivó cientos de comentarios de seguidores y colegas del artista, por lo que entre las reacciones destacaron mensajes de felicitación y orgullo, resaltando el impacto del cantante dentro y fuera de la industria musical.
Cabe recordar que su carrera se caracteriza por un resurgimiento notable después de un periodo difícil de adicciones y problemas legales, llegando incluso a estar en prisión a principio de la década de los 2000. Su historia de superación y éxito lo ha convertido en una figura influyente del género urbano.
Nicky Jam sigue contribuyendo al crecimiento del género urbano y es de los pocos pioneros que se mantiene vigente al día de hoy, haciendo colaboraciones importantes con los nuevos artistas, realizando giras mundiales y pegando nuevos éxitos bailables.