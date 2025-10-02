El reguetonero Nicky Jam recibe título de doctorado honorífico en Colombia

“Yo vengo de un barrio en el que muchos no terminan las escuelas, donde muchos no están conmigo hoy en día, no están vivos, un barrio muy difícil de criarse. Estar aquí para mi es un honor, he ganado Grammys, diferentes premios y nada es tan gratificante como este reconocimiento que se me está dando aquí. Mucha gente piensa que el dinero hace pobre a la gente del barrio, pero no tener educación es lo que la hace pobre", manifestó el artista durante su discurso de agradecimiento.