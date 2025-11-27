Pobreza, enfermedades y muerte: El trágico final de los actores de ‘Betty, la fea’

A esa difícil etapa se sumó otro episodio grave: sufrió una trombosis cerebral que afectó sus capacidades motoras y la mantuvo en rehabilitación por un tiempo prolongado. Esta situación la obligó nuevamente a alejarse de la actuación. Velásquez ha relatado que no solo debió luchar contra su salud, sino también contra el olvido: “Cuando uno se enferma, también deja de existir para muchos en esta industria”, dijo en una entrevista con Caracol Televisión.