Pobreza, enfermedades y muerte: El trágico final de los actores de ‘Betty, la fea’

‘Yo soy Betty, la fea’ marcó un antes y un después en la historia de la televisión latinoamericana. Sin embargo, el éxito rotundo que vivieron sus protagonistas contrastó con los difíciles destinos que muchos enfrentaron fuera de cámaras: enfermedades, precariedad económica, retiro forzado del mundo del espectáculo y la muerte.
Muchos de los actores que dieron vida a los entrañables personajes de Ecomoda vivieron realidades difíciles e incluso trágicas. Esta es la historia detrás del telón.
Sin embargo, detrás del cariño del público, Dora enfrentó profundas tragedias personales. En 2012, sufrió la pérdida de su único hijo, Moisés Cadavid, también actor, quien murió a los 53 años víctima de cáncer de páncreas. Esta pérdida marcó un antes y un después en su vida.
Afectada emocional y físicamente, decidió retirarse progresivamente del medio artístico y, por voluntad propia, se internó en un hogar geriátrico, donde vivió sus últimos años con el acompañamiento de cuidadores y algunos familiares.
El 31 de enero de 2022, Dora Cadavid falleció a los 84 años, debido a complicaciones respiratorias. Su muerte fue sentida profundamente por el público colombiano y por quienes crecieron viéndola en la pantalla.
Celmira Luzardo, actriz colombiana recordada por su papel de ‘Doña Catalina’ tuvo una carrera destacada pero una vida personal marcada por la discreción y una dura batalla contra la enfermedad. En la telenovela, interpretó a la elegante y comprensiva mentora de Betty, ayudándola en su transformación emocional y física. Su actuación, aunque breve, dejó una huella profunda en la audiencia por su calidez y humanidad.
Tras su participación en “Betty”, se retiró de la vida pública, y poco se supo de ella durante varios años. Más tarde, se conoció que padecía un cáncer respiratorio, enfermedad que enfrentó en silencio y lejos del ojo público. Vivió sus últimos años en Barranquilla, acompañada por su familia.
Celmira Luzardo falleció el 12 de marzo de 2014, a los 61 años. Su muerte causó gran tristeza entre sus colegas y admiradores.
El caso de Luces Velásquez, quien interpretó a Bertha Muñoz es uno de los más conmovedores del elenco, no solo por su talento y carisma, sino por las duras pruebas de salud que ha enfrentado a lo largo de su vida y carrera.
Años después del fenómeno de “Betty”, fue diagnosticada con cáncer de mama, lo que marcó un punto de quiebre en su vida personal y profesional. En entrevistas, ha contado cómo este diagnóstico la obligó a retirarse por un tiempo del medio artístico para centrarse en su tratamiento y recuperación.
A esa difícil etapa se sumó otro episodio grave: sufrió una trombosis cerebral que afectó sus capacidades motoras y la mantuvo en rehabilitación por un tiempo prolongado. Esta situación la obligó nuevamente a alejarse de la actuación. Velásquez ha relatado que no solo debió luchar contra su salud, sino también contra el olvido: “Cuando uno se enferma, también deja de existir para muchos en esta industria”, dijo en una entrevista con Caracol Televisión.
Julio César Herrera, quien interpretó al mensajero Freddy Stewart Contreras, reveló en diversas oportunidades la dura realidad laboral de los actores en Colombia. Aunque su personaje fue icónico y amado, esto no se tradujo en estabilidad económica.
Herrera ha denunciado públicamente la precariedad del gremio, destacando que los actores muchas veces deben vivir al día, sin garantías, a pesar del impacto cultural que generaron. Aunque se mantiene activo, su situación ha sido representativa de lo que viven muchos colegas tras el pico de la fama.
Y aunque ‘Yo soy Betty, la fea’ sigue siendo en la actualidad una de las telenovelas más exitosas, el final de algunos de sus actores no es tan bonita como muchos piensan.