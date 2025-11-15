  1. Inicio
Periodista hondureña sufre accidente: "La historia sería otra"

La comunicadora vivió minutos de angustia tras un accidente que le provocó lesiones, asegurando que pudo ser peor. Así se encuentra actualmente

La periodista hondureña, oriunda de Olancho, sufrió un fuerte accidente, en el cual salió con diferentes lesiones en su cuerpo y cara.
La joven presentadora de noticias en el canal HCH, reveló algunos detalles del percance, luego de ser estabilizada. Al parecer, el mismo fue hoy en horas de la mañana y la periodista se encuentra estable en el hospital.
Mediante una fotografía en la que sale su mano con un catete, Scarleth escribió el mensaje: "Si yo hubiera ido rápido, creo que la historia sería otra", comenzó.
Además, la joven, que ya tiene poco más de un año laborando en el medio televisivo hondureño, agradeció a todas las personas que le escribieron preguntándole por su estado y mostrándole el cariño que le tienen.
"Gracias a todos los que han visto la noticia y han enviado mensajes y sus llamadas, estoy bien porque estoy aquí completa, gracias a Dios", continuó asegurando la comunicadora.
Además, Salgado dijo las lesiones que había sufrido, entre las cuales figuran "una contusión torácica, unos golpes leves en el brazo y la cara", asimismo expresó que sufre de dolor en las costillas.

¿Qué es una contusión torácica? Una contusión torácica es un daño a los tejidos y vasos sanguíneos del pecho causado por un golpe directo, sin romper la piel, que puede incluir hematomas en la pared torácica, costillas o pulmones.
Incluso Scarleth dejó unas risas en su historia compartida, con la cual demuestra que, a pesar del susto, está con buenos ánimos y agradecida con sus seguidores, familia y amistades.

Hasta el momento, luego de algunas horas de publicar ese estado, se desconocen más detalles acerca del accidente, en el que salió lesionada la periodista hondureña.

