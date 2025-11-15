Periodista hondureña sufre accidente: "La historia sería otra"

La periodista hondureña, oriunda de Olancho, sufrió un fuerte accidente, en el cual salió con diferentes lesiones en su cuerpo y cara.
La joven presentadora de noticias en el canal HCH, reveló algunos detalles del percance, luego de ser estabilizada. Al parecer, el mismo fue hoy en horas de la mañana y la periodista se encuentra estable en el hospital.
Mediante una fotografía en la que sale su mano con un catete, Scarleth escribió el mensaje: "Si yo hubiera ido rápido, creo que la historia sería otra", comenzó.
Además, la joven, que ya tiene poco más de un año laborando en el medio televisivo hondureño, agradeció a todas las personas que le escribieron preguntándole por su estado y mostrándole el cariño que le tienen.
"Gracias a todos los que han visto la noticia y han enviado mensajes y sus llamadas, estoy bien porque estoy aquí completa, gracias a Dios", continuó asegurando la comunicadora.
Además, Salgado dijo las lesiones que había sufrido, entre las cuales figuran "una contusión torácica, unos golpes leves en el brazo y la cara", asimismo expresó que sufre de dolor en las costillas.
¿Qué es una contusión torácica? Una contusión torácica es un daño a los tejidos y vasos sanguíneos del pecho causado por un golpe directo, sin romper la piel, que puede incluir hematomas en la pared torácica, costillas o pulmones.
Incluso Scarleth dejó unas risas en su historia compartida, con la cual demuestra que, a pesar del susto, está con buenos ánimos y agradecida con sus seguidores, familia y amistades.
Hasta el momento, luego de algunas horas de publicar ese estado, se desconocen más detalles acerca del accidente, en el que salió lesionada la periodista hondureña.