Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, candidata al Miss Universo 2025

Olivia Yacé no es ninguna nueva en este tipo de certámenes. La bella joven representó a Costa de Marfil en el Miss Mundo 2021 y quedó segunda finalista en ese concurso, detrás de Shree Saini, la candidata de Miss USA, y de la polaca Karolina Bielawska, quien fue la ganadora.
En ese evento no sólo ganó el título de Miss Mundo África, sino que también arrasó en retos como Top Model, Multimedia y Head to Head Challenge.
Controla la pasarela como pocas candidatas a la corona universal de este año, es virtuosa por su oratoria y se desenvuelve naturalmente entre los medios de comunicación.
Su activismo es fantástico: lidera el proyecto M’Klomi, una campaña de concienciación cuyo objetivo es promover la autoaceptación y combatir la presión social del blanqueamiento de la piel en Costa de Marfil.
El significado de "M'Klomi" es "Me Acepto a Mí Misma" en el idioma baoulé, un profundo sentido de identidad y amor propio, lo cual alienta a las personas a aceptar su apariencia natural y rechazar el blanqueamiento de la piel.
Ha laborado como modelo internacional para grandes marcas, visitando ciudades como Londres o París, entre otras.
Olivia tiene 27 años y mide 1.80 metros. Su hermosa piel, sonrisa y carisma la vuelven una candidata importante para su país, así como para el continente africano.
Yacé ya se encuentra en Tailandia para el concurso Miss Universo 2025 y está realizando una intensa preparación. Está visitando a funcionarios tailandeses en la embajada de su país, partiicpando en eventos oficiales.
Olivia Yacé habla francés, inglés y español. Habla francés e inglés desde la infancia, ya que se mudó a Estados Unidos cuando era pequeña, y aprendió español por su familia mexicana.
Yacé también es embajadora del turismo de su nación, al cual promueve en sus redes sociales y en anuncios publicitarios.
Tiene una licenciatura en Marketing y Gestión de la Widener University y un Máster en Gestión de Marcas de Lujo y Organización de Eventos de la Richmond University, en los Estados Unidos de América.