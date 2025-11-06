  1. Inicio
Olivia Yacé, Miss Costa de Marfil, candidata al Miss Universo 2025

Conozca a la representante de Costa de Marfil, Olivia Yacé, una de las candidatas favoritas para quedarse con la corona del Miss Universo 2025

Olivia Yacé no es ninguna nueva en este tipo de certámenes. La bella joven representó a Costa de Marfil en el Miss Mundo 2021 y quedó segunda finalista en ese concurso, detrás de Shree Saini, la candidata de Miss USA, y de la polaca Karolina Bielawska, quien fue la ganadora.

En ese evento no sólo ganó el título de Miss Mundo África, sino que también arrasó en retos como Top Model, Multimedia y Head to Head Challenge.

Controla la pasarela como pocas candidatas a la corona universal de este año, es virtuosa por su oratoria y se desenvuelve naturalmente entre los medios de comunicación.
Su activismo es fantástico: lidera el proyecto M’Klomi, una campaña de concienciación cuyo objetivo es promover la autoaceptación y combatir la presión social del blanqueamiento de la piel en Costa de Marfil.

El significado de "M'Klomi" es "Me Acepto a Mí Misma" en el idioma baoulé, un profundo sentido de identidad y amor propio, lo cual alienta a las personas a aceptar su apariencia natural y rechazar el blanqueamiento de la piel.
Ha laborado como modelo internacional para grandes marcas, visitando ciudades como Londres o París, entre otras.

Olivia tiene 27 años y mide 1.80 metros. Su hermosa piel, sonrisa y carisma la vuelven una candidata importante para su país, así como para el continente africano.
Yacé ya se encuentra en Tailandia para el concurso Miss Universo 2025 y está realizando una intensa preparación. Está visitando a funcionarios tailandeses en la embajada de su país, partiicpando en eventos oficiales.
Olivia Yacé habla francés, inglés y español. Habla francés e inglés desde la infancia, ya que se mudó a Estados Unidos cuando era pequeña, y aprendió español por su familia mexicana.

Yacé también es embajadora del turismo de su nación, al cual promueve en sus redes sociales y en anuncios publicitarios.

Tiene una licenciatura en Marketing y Gestión de la Widener University y un Máster en Gestión de Marcas de Lujo y Organización de Eventos de la Richmond University, en los Estados Unidos de América.
