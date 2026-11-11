Nick Jonas y la diabetes: “Hay días en que imagino una vida sin ti"

En una de las reflexiones más íntimas de la campaña, Nick Jonas reconoce el impacto que la enfermedad ha tenido en su vida al admitir: «Hay días en que me pregunto cómo sería la vida sin ti». No obstante, el artista concluye su mensaje con una mirada de resiliencia y propósito: "Gracias, vieja amiga, por las lecciones que nunca pedí. Voy a seguir compartiendo mi historia para que alguien ahí fuera se sienta un poco menos solo", una declaración que resume su compromiso de dar visibilidad a quienes conviven con la enfermedad.