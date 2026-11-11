Nick Jonas y la diabetes: “Hay días en que imagino una vida sin ti"

Nick Jonas se ha convertido en una de las voces más visibles de la concienciación sobre la diabetes tipo 1. El cantante fue diagnosticado a los 13 años y desde entonces ha utilizado su fama para promover la educación y el control de la enfermedad.
Nicholas Jerry Jonas nació el 16 de septiembre de 1992 en Dallas, Texas. Cantante, compositor y actor, se ha convertido en una de las figuras más influyentes del pop contemporáneo y en un referente para la comunidad de personas con diabetes tipo 1.
En 2005 formó Jonas Brothers junto a sus hermanos Kevin y Joe. Lo que comenzó como un proyecto familiar terminó convirtiéndose en una de las bandas juveniles más exitosas de la década del 2000.
Ese mismo año, cuando tenía 13 años, fue diagnosticado con diabetes tipo 1 tras sufrir una rápida pérdida de peso, sed excesiva y agotamiento constante. El diagnóstico llegó justo cuando comenzaban a abrirse las puertas del éxito musical.
Desde entonces aprendió a convivir con una enfermedad que exige atención permanente. Controles de glucosa, insulina, alimentación y actividad física forman parte de una rutina diaria que ha mantenido durante más de dos décadas.
La historia de Nick Jonas es la de un niño que soñaba con los escenarios, una estrella que encontró el éxito mundial junto a sus hermanos y un hombre que transformó un diagnóstico recibido a los 13 años en una causa de alcance global.
En 2008 escribió la canción A Little Bit Longer, inspirada en su experiencia con la diabetes. El tema se convirtió en una de las composiciones más personales de toda su carrera.
Tras la pausa del grupo en 2013, impulsó una exitosa carrera en solitario. Su sencillo Jealous, lanzado en 2014, se convirtió en uno de los mayores éxitos de esta nueva etapa profesional.
En 2015 se convirtió en cofundador de Beyond Type 1, organización dedicada a brindar apoyo, educación y recursos a personas diagnosticadas con diabetes en distintas partes del mundo. Sobre la comunidad que encontró gracias a la enfermedad, escribió: "Por fin sentí que pertenecía a algún lugar".
El 1 de diciembre de 2018 contrajo matrimonio con la actriz india Priyanka Chopra en una celebración que combinó ceremonias cristianas e hindúes en Jodhpur, India
En enero de 2022 nació su hija, Malti Marie Chopra Jonas. El cantante ha descrito la paternidad como una de las experiencias más transformadoras de su vida.
El 2 de noviembre de 2026 participó en el lanzamiento de la campaña A Letter to Diabetes (Una carta a la diabetes), impulsada por Dexcom durante el Mes Nacional de Concienciación sobre la Diabetes. La iniciativa invita a pacientes, familiares, cuidadores y profesionales de la salud a escribir una carta relatando cómo la enfermedad ha impactado sus vidas.
"Hola, vieja amiga". Así comienza la carta con la que Nick Jonas reflexiona sobre más de dos décadas viviendo con diabetes tipo 1. Entre agradecimiento y frustración, el cantante reconoce que la enfermedad le enseñó "lecciones que nunca pidió", pero también le permitió encontrar una comunidad a la que hoy dedica gran parte de su trabajo y su voz.
En una de las reflexiones más íntimas de la campaña, Nick Jonas reconoce el impacto que la enfermedad ha tenido en su vida al admitir: «Hay días en que me pregunto cómo sería la vida sin ti». No obstante, el artista concluye su mensaje con una mirada de resiliencia y propósito: "Gracias, vieja amiga, por las lecciones que nunca pedí. Voy a seguir compartiendo mi historia para que alguien ahí fuera se sienta un poco menos solo", una declaración que resume su compromiso de dar visibilidad a quienes conviven con la enfermedad.
Más de veinte años después de su diagnóstico, Nick Jonas continúa utilizando su historia personal para inspirar a otras personas que viven con diabetes tipo 1, promoviendo la detección temprana, la educación y el acceso a nuevas tecnologías para el control de la enfermedad.