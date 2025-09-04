Myrna Barahona defiende al “socialismo democrático” y le llueven críticas

La periodista Myrna María Barahona estuvo como invitada especial en el podcast "Cluster Media", donde habló sobre su trayectoria y la música en Honduras.
Sin embargo, su entrevista se vio empañada tras mencionar su postura política mientras debatía sobre la trayectoria de una reconocida agrupación musical hondureña.
Todo inició cuando el presentador le consultó los motivos por los cuales "Diablos Negros" no había trascendido de forma internacional como otras bandas de otros países.
De inmediato la periodista salió en defensa de la famosa banda, señalando que sí son reconocidos en el extranjero.
"Usted no sabe de qué en 2021 Diablos Negros hizo tres giras por Estados Unidos, y no sabe de qué constantemente van a tocar a Centroamérica, son megaestrellas. Solo porque no vayan a tocar a Sudamérica no significa que no sean estrellas", dijo Barahona.
Myrna Barahona dijo que tristemente en Honduras no se prioriza el apoyo a los artistas del rock como en otros países y eso influye en la trascendencia de las bandas locales en el extranjero.
Fue ahí cuando la también productora salió en defensa de una ideología política, asegurando que si el "socialismo democrático" sigue en Honduras, la marginación de algunas bandas de rock va a desaparecer debido al poyo que el gobierno les dará.
"Eso está cambiando, a raíz de las políticas del actual gobierno y si sigue el socialismo democrático, pues se seguirá dando esa apertura para que los músicos de rock con el siguiente Ministerio de Cultura tengan una ley de apoyo al artista nacional. Eso le permite al artista tener una plataforma más loable para poder llevar su talento a otras latitudes y así se puedan internacionalizar más", añadió.
De inmediato, los comentarios no se hicieron esperar y aunque muchos reconocieron su conocimiento en el tema, no dudaron en criticar su postura política en temas artísticos: "El sesgo político le quitó credibilidad", se lee en la publicación.
Myrna María Barahona es una destacada periodista, locutora y productora hondureña, reconocida principalmente por su amplia trayectoria en el periodismo musical, especialmente en los géneros rock y metal.