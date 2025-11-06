  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Muere “la Barbie humana”; fue hallada con múltiples agresiones

La famosa influencer fue encontrada sin vida en un departamento y con múltiples agresiones en su cuerpo.

Muere “la Barbie humana”; fue hallada con múltiples agresiones
1 de 12

La comunidad digital se volvió a vestir de luto luego de que se confirmó la lastimosa muerte de ‘la Barbie humana’, quien fue encontrada sin vida con múltiples heridas en un departamento.
Muere “la Barbie humana”; fue hallada con múltiples agresiones
2 de 12

Los primeros reportes apuntan que se trataría de un aparente homicidio. Sin embargo, todo el caso sigue en investigación.
Muere “la Barbie humana”; fue hallada con múltiples agresiones
3 de 12

La noticia no pasó desapercibida en la industria del entretenimiento. Incluso, las redes sociales de ‘la Barbie humana’ se llenaron de mensajes de despedida rápidamente, lo que mostró la popularidad que tenía en redes sociales.
Muere “la Barbie humana”; fue hallada con múltiples agresiones
4 de 12

La noticia de la muerte de Bárbara Jankavski, mayormente conocida como ‘Boneca desumana’ y ‘Barbie Humana’, se dio a conocer tras las revelaciones del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto.
Muere “la Barbie humana”; fue hallada con múltiples agresiones
5 de 12

Según Renato y el informe policial, presuntamente habría contratado a Jankavski para “servicios íntimos” la noche de su muerte, según reportó el medio local Clarín.
Muere “la Barbie humana”; fue hallada con múltiples agresiones
6 de 12

El medio antes mencionado informó que ambos habrían ingerido sustancias ilícitas.

Muere “la Barbie humana”; fue hallada con múltiples agresiones
7 de 12

Según el testimonio de De Vitto ante las autoridades, después de quedarse dormida, se dio cuenta de que Jankavski no presentaba movimiento alguno, lo que alertó de inmediato al funcionario.
Muere “la Barbie humana”; fue hallada con múltiples agresiones
8 de 12

Ante lo ocurrido, el Clarín dio a conocer que Renato Campos Pinto de Vitto contactó de inmediato al Servicio Móvil de Atención de Emergencias e intentó reanimar a Jankavski durante nueve minutos, hasta que arribaron los equipos médicos.
Muere “la Barbie humana”; fue hallada con múltiples agresiones
9 de 12

Al llegar, los profesionales únicamente pudieron corroborar la muerte de la influencer.
Muere “la Barbie humana”; fue hallada con múltiples agresiones
10 de 12

De acuerdo con el reporte de la Policía militar del estado de São Pablo, el cómo hallaron a ‘la Barbie humana’ en el domicilio del funcionario dio pie a abrir una investigación formal.

Muere “la Barbie humana”; fue hallada con múltiples agresiones
11 de 12

De acuerdo con el reporte de la Policía militar del estado de São Pablo, el cómo hallaron a ‘la Barbie humana’ en el domicilio del funcionario dio pie a abrir una investigación formal.

Muere “la Barbie humana”; fue hallada con múltiples agresiones
12 de 12

Según la prensa local, las autoridades llevaron a cabo una autopsia y análisis toxicológicos con el fin de determinar si hubo participación de terceros o si el consumo de sustancias influyó en el fallecimiento.
Cargar más fotos