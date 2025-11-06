Muere “la Barbie humana”; fue hallada con múltiples agresiones

La comunidad digital se volvió a vestir de luto luego de que se confirmó la lastimosa muerte de ‘la Barbie humana’, quien fue encontrada sin vida con múltiples heridas en un departamento.
Los primeros reportes apuntan que se trataría de un aparente homicidio. Sin embargo, todo el caso sigue en investigación.
La noticia no pasó desapercibida en la industria del entretenimiento. Incluso, las redes sociales de ‘la Barbie humana’ se llenaron de mensajes de despedida rápidamente, lo que mostró la popularidad que tenía en redes sociales.
La noticia de la muerte de Bárbara Jankavski, mayormente conocida como ‘Boneca desumana’ y ‘Barbie Humana’, se dio a conocer tras las revelaciones del defensor público Renato Campos Pinto de Vitto.
Según Renato y el informe policial, presuntamente habría contratado a Jankavski para “servicios íntimos” la noche de su muerte, según reportó el medio local Clarín.
El medio antes mencionado informó que ambos habrían ingerido sustancias ilícitas.
Según el testimonio de De Vitto ante las autoridades, después de quedarse dormida, se dio cuenta de que Jankavski no presentaba movimiento alguno, lo que alertó de inmediato al funcionario.
Ante lo ocurrido, el Clarín dio a conocer que Renato Campos Pinto de Vitto contactó de inmediato al Servicio Móvil de Atención de Emergencias e intentó reanimar a Jankavski durante nueve minutos, hasta que arribaron los equipos médicos.
Al llegar, los profesionales únicamente pudieron corroborar la muerte de la influencer.
De acuerdo con el reporte de la Policía militar del estado de São Pablo, el cómo hallaron a ‘la Barbie humana’ en el domicilio del funcionario dio pie a abrir una investigación formal.
Según la prensa local, las autoridades llevaron a cabo una autopsia y análisis toxicológicos con el fin de determinar si hubo participación de terceros o si el consumo de sustancias influyó en el fallecimiento.