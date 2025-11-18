Milagro Flores hablará con Supremo: "Uno no puede forzar a nadie"

La popular presentadora de televisión Milagro Flores ha vuelto a referirse a Supremo, esta vez con la intención de reflexionar y ver si hay una última oportunidad de hacer las cosas "bien".
La también creadora digital afirma que hablará con Supremo porque "es lo ideal". También dejo claro lo que pasará sino hay un acuerdo para seguir el proceso de conocerse y hasta de tener un noviazgo formal.
"Si no llegamos a un acuerdo, un compromiso serio, si no hay una formalidad, pues no pasa nada, todo pasa por algo. Creo que solo nos toca aprender de las cosas y ya. Uno no puede forzar a nadie a nada", expresó Milagro.
"Yo no más voy a intentar cambiar, mi idea es que mejore, pero no voy a obligarlo a nada. Cuando uno quiere, uno hace las cosas porque te nacen no porque te lo piden. Y antes de hacer cualquier cosa pensás en cómo se va a sentir la otra persona", continuó diciendo la bella figura pública.
Con un tono tranquilo, mientras estaba en un en vivo de TikTok, Flores contestó a las preguntas de los usuarios. Incluso se dio la oportunidad de responder a ciertas teorías que circulan en las redes sociales.
"Muchas personas creen que hacemos esto por números o rating. Les juro que de mi parte, no es por número ni por raiting porque si fuera así, yo me hubiese conectado todos los días estas dos semanas, a hacer batallas y live. Creo que si me conecté tres veces fue demasiado", aseguró "Milly".
"No me importan los seguidores de él. No quiero ser la persona más seguida del país, no quiero tener mis redes llenas de seguidores que vengan por chambres o vengan a ofender; yo los bloqueo. Creo que la gente que me va a seguir me quiere o quiere compartir conmigo mi diario vivir, proyectos o viajes", manifestó.
Milagro siguió refiriéndose a que su relación con Supremo nunca fue por aumentar popularidad ni ganancias económicas. "Cada quien puede brillar con luz propia. Él tiene su público, yo tengo el mío, juntos podemos hacer un gran equipo, pero hay que hablar y seriamente porque cuando uno empieza a perder su paz, es bien difícil", señaló Flores.
La confianza se ha quebrado entre ambos, que sin oficializar una relación, parecían novios con bastante tiempo de andar. Ambos aseguraron que estaban en proceso de conocerse, pero después de unos meses todo se vino abajo con la incursión de Supremo en La Casa de Yeik 2, un reality show en donde se le vinculó con varias de las creadoras de contenido que también participaron.
Milagro Flores incluso lloró luego de no poder tener confianza en Supremo, de quien esperó que tuviese compromiso y respeto hacia los límites que ella marcó. Hasta el momento no se han vuelto a hablar, al menos de forma pública, pero se espera que en los próximos días hablen y resuelvan esta situación que tiene en vilo a los fanáticos de la farándula hondureña.