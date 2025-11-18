Milagro Flores hablará con Supremo: "Uno no puede forzar a nadie"

La confianza se ha quebrado entre ambos, que sin oficializar una relación, parecían novios con bastante tiempo de andar. Ambos aseguraron que estaban en proceso de conocerse, pero después de unos meses todo se vino abajo con la incursión de Supremo en La Casa de Yeik 2, un reality show en donde se le vinculó con varias de las creadoras de contenido que también participaron.