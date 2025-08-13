  1. Inicio
Milagro Flores recibe rosas de admirador secreto: ¿Y Supremo?

La presentadora Milagro Flores fue sorprendida con dos hermosos ramos florales, por parte de un admirador secreto.

Fue la tarde del martes que la hermosa presentadora de televisión recibió un inesperado detalle hasta la puerta de su trabajo en el canal HCH.

Al principio la presentadora se mostró muy emocionada, ya que pensó que se trataba de una sorpresa por parte de Supremo, pero al leer la notita quedó sin palabras.
"No son de la persona que esperaba, no sé quién las mandó porque no tienen nombre, pero gracias", dijo Milagro Flores.
"Me dijeron, mire Milagrito aquí le mandaron y le dije, pues gracias, recibo el detalle nada más, no dice nombres, solo dice feliz día, gracias por el detalle", añadió.
La intervención de Milagro con esa frase —"No son de quien yo esperaba"— añade un sabor dramático al momento, y ya circulan teorías de fans y detractores.
Y es que comenzó como un gesto en redes sociales, se ha convertido en una de las historias sentimentales más comentadas del país.
Desde que inició su acercamiento romántico, los famosos han compartido momentos muy románticos que han llenado de ilusión a sus seguidores.

Y aunque han sido vistos juntitos hasta comprando artículos para el hogar, ambos aseguran que apenas se están conociendo.

Pese a que ambos se dan públicamente muestras de afecto y muchos coqueteos, Milagro Flores afirmó que sigue siendo una chica soltera, es decir, aún no han oficializado su relación con Supremo.

Hasta el momento, Supremo no se ha pronunciado sobre las flores que recibió Milagro, pero sigue lanzando coqueteos a la presentadora de televisión.

