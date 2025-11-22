  1. Inicio
Milagro Flores dice que Pilo Tejeda la dejó fuera de un video musical

La presentadora de televisión Milagro Flores quedó vestida y alborotada por el artista hondureño Pilo Tejeda: "Me sacó del video"

Pilo Tejeda han protagonizado un momento jocoso en una transmisión en vivo, ya que Milagro Flores le recordó un momento que le "rompió el corazón".
La guapa presentadora de HCH, sin tanto rodeos le dijo al artista nacional Pilo Tejeda que ella estaba lista para el estreno de un recordado video musical lanzado por creador de la histórica Banda Blanca.
Ese video era de la canción "Ángel Terrestre", la cual al son de la bachata fue una de las piezas musicales más escuchadas a nivel nacional, allá por el año 2015.
Ese estreno de hace poco más de 10 años ahora acumula más de 7 millones de visualizaciones, así como miles de comentarios que resaltan algo en común: el orgullo de ser catracho.
Y Milagro Flores reveló frente a Pilo Tejeda que quedó como "novia de pueblo". Aunque no fue un momento de tensión, sino de risas, en el que solo recordó cuando quedó fuera del video.
"Me sacó del video, yo estaba con vestido y todo, me rompió el corazón", le comenzó diciendo "Milly" a Pilo.
"Yo era parte del elenco de bailarinas de Pilo, entonces se iba a grabar el video de "Ángel Terrestre" y me sacaron del video", dijo Flores, lo cual Tejeda respondió con una risa tenue.

"Va a haber un relanzamiento. Vamos a hacer algo nuevo", manifestó el cantante, lo cual Milagro respondió "Dios sabe por qué hace las cosas", sin brindar más detalles sobre si colaborarán en algún futuro.
Según algunos comentarios, no es algo que Milagro le diga por primera vez a él, ya que se lo ha dicho anteriormente. "Siempre que tiene que interactuar con Pilo le recalca eso. Ya que lo supere", escribió un usuario.
