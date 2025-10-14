¡Por Milagro Flores! Se rompe el “pacto de paz" entre Supremo y Jorge Cordero

El creador de contenido Supremo le reclamó a Jorge Cordero, luego de afirmar que este rompió el "pacto de paz" que había entre ellos.
¿Qué hizo Jorge Cordero? Pues, el esposo de Ana Alvarado, también conocida como Lipstickfables, habló sobre la canción de Milagro Flores, "Quema (TAKI TAKI)", que está en tendencia en Honduras.
Supremo le escribió a Ana Alvarado mediante WhatsApp, en donde le dejó un recado a Cordero: "Decile a tu marido que rompió la regla, hicimos una promesa...", además de otras fuertes palabras donde afirma que esto no se quedará así.
Jorge le pidió una explicación a Supremo, preguntándole qué exactamente de lo que dijo en el podcast de El Lengüetazo fue lo que le molestó. Este le contestó diciendo que el dolor de Cordero era ver en el ranking número 1 a Milagro Flores.
"Pero yo no le falté el respeto a Milagro. Sí dije que ella ha mejorado con la primera canción", fueron parte de las respuestas de Cordero, quien se mostró sorprendido ante los reclamos de la actual pareja de "Millyflow".
Además, Jorge continuó hablando sobre el tema, y durante un en vivo en TikTok dijo que él no había dicho nada malo de Milagro Flores: "La canción yo no he dicho que está mala, si fuera mala ni la promovemos, pero todo una llorazón. Qué mujer Supremo", expresó.
Supremo volvió a la carga y publicó un estado en sus redes sociales, en el que mandó una invitación especial a Jorge Cordero.
“Cordero, estás invitado al partido contra Nicaragua, pero traé sombrilla porque va a llover", lo cual se inundó de comentarios de seguidores, quienes afirmaban que decía eso, pero no porque esté pronosticada lluvia.
Incluso, Ana Alvarado saltó en defensa de su esposo, en donde reveló algunas conversaciones que tuvo con Supremo, quien no especifica qué fue lo que le molestó de lo dicho por Cordero. De igual manera, le mandó un mensaje a las personas que se enojan por defenderlo: "Dizque la gente se enoja porque me meto a "defender" a Cordero. Entonces díganle a Supremo que a la próxima no me escriba a mí, y que le escriba a él".